Yaz tatili planlayanlar dikkat: AJet’ten birçok ülkeye indirimli uçuş

22:1621/05/2026, jeudi
AJet, 2026 yaz sezonuna yönelik yeni indirimli uçak bileti kampanyasını duyurdu. Yurt içi uçuşlarda yüzde 30 indirim uygulanırken, Avrupa, Balkanlar ve Orta Asya başta olmak üzere birçok yurt dışı rotasında 60 dolardan başlayan fiyatlarla satış başladı. Kampanya kapsamında Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa, İspanya ve Balkan ülkelerine yönelik seferler öne çıkarken, indirimli biletlerin yalnızca belirli tarihler arasında ve sınırlı süreyle satışta olacağı açıklandı. AJet kampanyasının hangi ülkelerde geçerli olduğu, biletlerin nasıl alınacağı ve seyahat tarihleri ise vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer aldı.

AJet kampanyası hangi tarihlerde geçerli?

Türk Hava Yolları’nın iştirak markası olan AJet, Mayıs ve Haziran 2026 dönemine yönelik yeni bilet kampanyasını satışa sundu. “Yaza Merhaba” kampanyası kapsamında hem yurt içi hem de yurt dışı uçuşlarda indirimli biletler yolcuların erişimine açıldı.


Kampanya kapsamında indirimli biletler, 21 Mayıs 2026 saat 11.00 ile 22 Mayıs 2026 saat 23.59 arasında satın alınabilecek. Kampanyadan alınan biletler ise 2 Haziran – 23 Haziran 2026 tarihleri arasındaki uçuşlarda kullanılabilecek.


AJet indirimli bilet nasıl alınır?


AJet tarafından yapılan bilgilendirmeye göre kampanyalı biletler yalnızca şirketin resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satışa sunuldu.


Kampanya kapsamında:


Tüm yurt içi uçuşlarda yüzde 30 indirim uygulanacak.

Koltuk seçimlerinde de yüzde 30 indirim fırsatı sunulacak.

Kampanyalı biletler sadece AJet’in dijital kanallarından satın alınabilecek.

AJet yurt dışı kampanyası hangi ülkelerde geçerli?


AJet’in Türkiye çıkışlı uçuşlarda 60 ABD doları, yurt dışı çıkışlı dönüş uçuşlarında ise 50 eurodan başlayan fiyatlarla sunduğu kampanya; Avrupa, Balkanlar ve Orta Asya başta olmak üzere birçok destinasyonu kapsıyor.


Kampanyanın geçerli olduğu bazı ülkeler ve şehirler şöyle:


Balkan rotaları

Bosna Hersek: Saraybosna, Tuzla

Kuzey Makedonya: Üsküp

Kosova: Priştine

Arnavutluk

Sırbistan: Belgrad


Avrupa rotaları

Almanya: Münih, Frankfurt, Köln, Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg, Hannover

İsviçre: Basel, Zürih, Cenevre

Avusturya: Viyana

Birleşik Krallık: Londra

Çek Cumhuriyeti: Prag

İtalya: Roma, Bergamo

Fransa: Lyon, Paris

Hollanda: Amsterdam, Rotterdam

İspanya: Madrid, Barselona


Diğer uluslararası rotalar

Romanya: Bükreş

Gürcistan: Tiflis

Azerbaycan: Bakü

Mısır: Hurgada, Şarm El-Şeyh

Cezayir

Kazakistan

Özbekistan

Rusya

Kırgızistan


AJet’in kampanyasına ilişkin detayların şirketin resmi satış kanalları üzerinden takip edilebileceği belirtildi.

