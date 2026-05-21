Paraguay Nehri, hangi ülkenin kuzeyinden girip güneyinden çıkar ve başkentinin de içerisinden geçer?

Paraguay Nehri ekolojik bölgesi, 80'den fazla endemik olmak üzere yaklaşık 350 balık türü ile büyük bir tür zenginliğine sahiptir. Prochilodus lineatus ve Pseudoplatystoma corruscans dahil olmak üzere bunlardan birkaçı yumurtlamak için Paraguay Nehri'ne göç eder. Nehirdeki birçok tür esas olarak Paraná Nehri Havzası kökenlidir, ancak faunanın aynı zamanda iki Amazon nehri olan Guaporé ve Mamoré ile de bir bağlantısı vardır. Paraguay, Guaporé ve Mamoré farklı yönlerde akar. Bunlar arasında paylaşılan türler arasında akvaryum endüstrisinde önemli bir balık olan siyah fantom tetra ve balıkçılık endüstrisinde önemli olan altın dorado vardır.