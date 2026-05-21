Paraguay Nehri, hangi ülkenin kuzeyinden girip güneyinden çıkar ve başkentinin de içerisinden geçer?

22:3821/05/2026, Perşembe
G: 21/05/2026, Perşembe
Milyoner
Paraguay Nehri, hangi ülkenin kuzeyinden girip güneyinden çıkar ve başkentinin de içerisinden geçer? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan bu sorunun yanıtı merak konusu oldu. İşte 21 Mayıs 2026 tarihli Milyoner'de sorulan ve 200 bin TL değerindeki sorunun yanıtı.

SORU: Paraguay Nehri, hangi ülkenin kuzeyinden girip güneyinden çıkar ve başkentinin de içerisinden geçer?

CEVAP:
A: Kolombiya

B: Venezuela

C: Paraguay

D: Uruguay

Paraguay Nehri, Güney Amerika'da Brezilya, Bolivya, Paraguay ve Arjantin'den geçen bir nehirdir.

Yukarı Paraguay Nehri'nin asıl sakinleri Guaraniler'di.

Paraguay Nehri, 16. yüzyılda Sebastian Cabot tarafından keşfedildi. Yüzlerce yıldır bu nehir, Paraguay'ın dış dünyaya ana yolu olarak hizmet etti.

O zamandan beri, nehir canlılığını ve önemini korudu.

Paraguay Nehri ekolojik bölgesi, 80'den fazla endemik olmak üzere yaklaşık 350 balık türü ile büyük bir tür zenginliğine sahiptir. Prochilodus lineatus ve Pseudoplatystoma corruscans dahil olmak üzere bunlardan birkaçı yumurtlamak için Paraguay Nehri'ne göç eder. Nehirdeki birçok tür esas olarak Paraná Nehri Havzası kökenlidir, ancak faunanın aynı zamanda iki Amazon nehri olan Guaporé ve Mamoré ile de bir bağlantısı vardır. Paraguay, Guaporé ve Mamoré farklı yönlerde akar. Bunlar arasında paylaşılan türler arasında akvaryum endüstrisinde önemli bir balık olan siyah fantom tetra ve balıkçılık endüstrisinde önemli olan altın dorado vardır.

