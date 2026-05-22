Devlet Bahçeli'den CHP'deki mutlak butlana ilk tepki: CHP kimliğini geleceğe taşımalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki mutlak butlan kararına ilişkin ilk kez konuştu. "Bu aşamada tek yol uzlaşmak ve tahriklerden kaçınmaktır" diyen Bahçeli, "CHP'nin kimliğini geleceğe taşıma iradesi en sağlıklı yol" ifadelerini kullandı. Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'na butlandan feragat etmesini önerip, "Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Özgür Özel ile görüşerek CHP’nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir." dedi.
CHP'de, Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023 kurultayının iptali talebiyle açılan davada “mutlak butlan” kararı verilmesinin ardından siyasi gündem hareketlendi.
"CHP kimliğini geleceğe taşımalı"
"Yargıyı tanımıyoruz çıkışları gereksiz"
Yargı kararlarına yönelik tepkilere de değinen Bahçeli, “Yargı kararlarını tanımıyoruz gibi çıkışlar gereksizdir” değerlendirmesinde bulundu.
Uzlaşıya davet
MHP lideri, mevcut süreçte gerilimin artırılmaması gerektiğini vurgulayarak, “Bu aşamada tek yol uzlaşmak ve tahriklerden kaçınmaktır” ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'na çağrı: Feragat et
Bahçeli, sözlerinin devamında Kılıçdaroğlu'na çağrı yapıp şunları dile getirdi:
Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Özgür Özel ile görüşerek CHP’nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir.
Kılıçdaroğlu'nun alacağı bu karar, istikrar ve CHP’nin birlikteliği açısından daha hayırlı olacaktır.