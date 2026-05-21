Özgür Özel mutlak butlan sonrası kamera karşısında: Kurultayı kazanmamız hazmedilemedi

CHP’de Genel Başkan Özgür Özel’in seçildiği 2023 kurultayının iptali istemiyle açılan davada verilen “mutlak butlan” kararının ardından görevden uzaklaştırılan Özel, düzenlediği basın toplantısında karara tepki gösterdi ve hukuki süreç başlattıklarını açıkladı.

Kararın siyasi iradeye müdahale anlamına geldiğini savunan Özel, kurultay sonucunun bazı çevreler tarafından kabul edilmediğini öne sürdü.

"Kurultayı kazanmamız hazmedilemedi"

“Birileri bizim kurultayı kazanmamızı hazmedemedi. Milletin kararına savaş açmayı tercih ettiler” diyen Özel, görevden uzaklaştırılmasına rağmen siyasi mücadelesini sürdüreceğini belirtti.

Özel, “Beni bir koltuktan kaldırmaya çalışıyorlar, oturmayacağım. Muhalefet liderliği koltuğuna oturmayacağım, iktidar koltuğuna oturacağım” ifadelerini kullandı.

Yargıtay ve YSK’ya başvuru

CHP lideri, mahkeme kararına karşı ilk itirazın Yargıtay’a yapıldığını duyurdu.

Tedbir kararının kaldırılmasını talep ettiklerini belirten Özel, yarın da Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuracaklarını söyledi.

Özel, “Yargıtay’ın tedbir kararını kaldırarak Türkiye’yi bir felaketten kurtarmasını bekliyoruz” dedi.

Süreci “felaket” olarak nitelendiren Özel, yaşananların parti tabanında farklı bir motivasyon oluşturduğunu belirterek, “Bu bir felaket, matem gecesinden umut gecesine dönüştü” değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu açıklaması: Aradı, dönmedim. Ne konuşacağım?

Özel, CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini aradığını ancak henüz geri dönüş yapmadığını açıkladı.

“Kılıçdaroğlu aramış, henüz dönüş yapmadım. Ne konuşacağız ki?” diyen Özel, buna rağmen eski genel başkan olması nedeniyle kendisine geri dönüleceğini belirtti.

Özel, olası görüşmenin “mutlak butlan kararını kabul etme” çerçevesinde olmayacağını da sözlerine ekledi.

“Yedek parti düşünmedik”

Basın toplantısında, siyasi kulislerde konuşulan “yedek parti” iddialarına da değinen Özel, böyle bir hazırlıklarının bulunmadığını söyledi.

“İkinci bir parti, yedek bir parti tüm siyasi partilerin gündeminde olabilir. Kapatma kararına karşı böyle bir plan düşünülebilir, mutlak butlana karşı düşünmedik” diyen Özel, CHP’nin kendi siyasi zemininde mücadele edeceğini belirtti.

Partinin geleceğine ilişkin kararın mahkemeler tarafından değil, üyeler ve seçmenler tarafından verilmesi gerektiğini savunan Özel, “Biz burada ev sahibiyiz, kiracılar gider. Babaocağında kimin oturacağına da gerçek sahipleri karar verir; asliye hukuk mahkemeleri vermez” ifadelerini kullandı.

Ayetten alıntı yaptı

Özel, açıklamasının sonunda yaşanan sürece ilişkin değerlendirmesini Enfâl Sûresi 30. Ayet'ten yaptığı alıntıyla tamamladı.

“Onlar tuzak kurarken Allah da tuzaklarını boşa çıkarıyordu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır” diyen Özel, hukuki ve siyasi mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.



