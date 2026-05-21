Özgür Özel mutlak butlan sonrası kamera karşısında: Kurultayı kazanmamız hazmedilemedi

CHP'deki mutlak butlan sonrası genel başkanlıktan uzaklaştırılan Özgür Özel, basın toplantısı düzenledi. "Birileri bizim kurultayı kazanmamızı hazmedemedi." diyen Özel selefine gönderme yapıp, "Bu ülkenin 80 yaşına kadar muhalefet koltuğunun tadını çıkaran genel başkanlara ihtiyacı yok" dedi. "Bugün ilk itirazımızı tedbir kararını da kaldıracak şekilde Yargıtay'a yaptık." diyen Özel, olumlu dönüş beklediklerini belirtti. Kemal Kılıçdaroğlu'nun karar sonrası kendisini aradığını belirten Özel, "Kendisine dönmedim. Ne konuşacağız ki? Kılıçdaroğlu ile konuşmanın anlamı yok" diye konuştu.
CHP’de Genel Başkan Özgür Özel’in seçildiği 2023 kurultayının iptali istemiyle açılan davada verilen “mutlak butlan” kararının ardından görevden uzaklaştırılan Özel, düzenlediği basın toplantısında karara tepki gösterdi ve hukuki süreç başlattıklarını açıkladı.
Kararın siyasi iradeye müdahale anlamına geldiğini savunan Özel, kurultay sonucunun bazı çevreler tarafından kabul edilmediğini öne sürdü.
"Kurultayı kazanmamız hazmedilemedi"
Özel, “Beni bir koltuktan kaldırmaya çalışıyorlar, oturmayacağım. Muhalefet liderliği koltuğuna oturmayacağım, iktidar koltuğuna oturacağım” ifadelerini kullandı.
Yargıtay ve YSK’ya başvuru
CHP lideri, mahkeme kararına karşı ilk itirazın Yargıtay’a yapıldığını duyurdu.
Özel, “Yargıtay’ın tedbir kararını kaldırarak Türkiye’yi bir felaketten kurtarmasını bekliyoruz” dedi.
Süreci “felaket” olarak nitelendiren Özel, yaşananların parti tabanında farklı bir motivasyon oluşturduğunu belirterek, “Bu bir felaket, matem gecesinden umut gecesine dönüştü” değerlendirmesinde bulundu.
Kılıçdaroğlu açıklaması: Aradı, dönmedim. Ne konuşacağım?
Özel, CHP Genel Başkanlığına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun kendisini aradığını ancak henüz geri dönüş yapmadığını açıkladı.
Özel, olası görüşmenin “mutlak butlan kararını kabul etme” çerçevesinde olmayacağını da sözlerine ekledi.
“Yedek parti düşünmedik”
Basın toplantısında, siyasi kulislerde konuşulan “yedek parti” iddialarına da değinen Özel, böyle bir hazırlıklarının bulunmadığını söyledi.
“İkinci bir parti, yedek bir parti tüm siyasi partilerin gündeminde olabilir. Kapatma kararına karşı böyle bir plan düşünülebilir, mutlak butlana karşı düşünmedik” diyen Özel, CHP’nin kendi siyasi zemininde mücadele edeceğini belirtti.
Partinin geleceğine ilişkin kararın mahkemeler tarafından değil, üyeler ve seçmenler tarafından verilmesi gerektiğini savunan Özel, “Biz burada ev sahibiyiz, kiracılar gider. Babaocağında kimin oturacağına da gerçek sahipleri karar verir; asliye hukuk mahkemeleri vermez” ifadelerini kullandı.
Ayetten alıntı yaptı
Özel, açıklamasının sonunda yaşanan sürece ilişkin değerlendirmesini Enfâl Sûresi 30. Ayet'ten yaptığı alıntıyla tamamladı.
“Onlar tuzak kurarken Allah da tuzaklarını boşa çıkarıyordu. Allah, tuzak kuranların en hayırlısıdır” diyen Özel, hukuki ve siyasi mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.