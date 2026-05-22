Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Kemal Kılıçdaroğlu çalışma ofisinde

Kemal Kılıçdaroğlu çalışma ofisinde

12:4022/05/2026, Cuma
IHA
Sonraki haber
Mahkeme tarafından CHP Genel Başkalığı görevini devralmasına karar verilen Kemal Kılıçdaroğlu, saat 12.15’de Çankaya’nın Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan çalışma ofisine geldi.
Mahkeme tarafından CHP Genel Başkalığı görevini devralmasına karar verilen Kemal Kılıçdaroğlu, saat 12.15’de Çankaya’nın Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan çalışma ofisine geldi.

CHP Kurultayı davasında yeniden genel başkanlığı devralmasına karar verilen Kemal Kılıçdaroğlu, çalışma ofisine geldi.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin ’mutlak butlan’ kararı verdi. 36’ncı Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin davayı ’konusuz kaldığı’ gerekçesiyle sonuçlandıran kararını kaldırarak, kurultayın yapıldığı tarihten itibaren iptaline karar verdi. Mahkeme ayrıca, kurultay sonrası yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultayların ve alınan kararların iptaline, Kemal Kılıçdaroğlu ile önceki parti organlarının görevlerine devam etmesine hükmetti. Mahkeme tarafından CHP Genel Başkalığı görevini devralmasına karar verilen Kemal Kılıçdaroğlu, saat 12.15’de Çankaya’nın Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan çalışma ofisine geldi.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#’mutlak butlan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İl Dışı Tayin SONUÇLARI SORGULAMA(TAM İSİM LİSTESİ): İl dışı tayin sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır?