CHP bu kulisle çalkalanıyor: Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'mutlak butlan' planı ne?

CHP’de 38. Olağan Kurultay’ın iptaliyle sonuçlanan mahkeme kararı, Ankara siyasetinde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Mahkemenin 'mutlak butlan' kararı vermesiyle birlikte Kemal Kılıçdaroğlu ve o dönemki parti organlarının görevlerine iadesi kesinleşirken, sürecin bilinmeyenleri ve Kılıçdaroğlu’nun yol haritası ortaya çıktı. Kulislere yansıyan bilgilere göre, başlayacak olan yeni dönemde hedefte genel merkez yönetiminin zirvesi değil, tabandaki şaibeli isimler var.

4-5 Kasım öncesine dönüş

Siyaset kulislerini dalgalandıran mahkeme kararı, sadece idari bir iptalden öte, çok yönlü bir incelemenin sonucunu yansıtıyor. Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın CNN Türk'te aktardığı detaylara göre; mahkemenin kararında Uşak Belediye Başkanı'nın ifadelerinin kritik bir rol oynadığını belirterek, sürecin 4-5 Kasım 2023 öncesine döneceğinin altını çizdi. Sadece tanık beyanlarıyla sınırlı kalınmadığını ifade eden Fırat; HTS kayıtları, para transferleri, MASAK raporları ve resmi kurum yazışmalarının da titizlikle değerlendirildiğini aktardı. Bu durum, yargının merceğinde genel başkanlık makamından ziyade, organizasyonel çaplı usulsüzlük iddialarının olduğunu gösteriyor.

CHP’de ‘arınma’ süreci

Mahkeme kararıyla birlikte CHP'yi, Özgür Özel döneminin kadrolarına yönelik köklü bir tasfiye bekliyor. Kılıçdaroğlu'nun öncelikli hedefi, Özgür Özel yönetiminin yanlış tercihleri yüzünden partinin üzerine yapışan iddialardan kurtulmak ve büyük bir arınma hareketini başlatmak olacak. İlk etapta Özgür Özel tarafından görevlendirilen yaklaşık 45 ilde haklarındaki iddialar nedeniyle il başkanlarının değiştirmesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu'nun, adaylar açıklanmadan önce M. Akif Hamzaçebi aracılığıyla gerçekleştirdiği incelemede Özgür Özel’i isim bazında uyardığı şimdi ise Özel ve ekibinin tasfiye edilerek partide kapsamlı bir temizlik sürecinin başlatılması bekleniyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre yeni dönemde MYK 7 kişiye düşürülecek ve cezaevinde yargılaması süren isimlerin üyelikleri Yargıtay kararına kadar askıya alınacak.

"Suça bulaşmışları partide tutmam"

Kılıçdaroğlu'nun, butlan kararı sonrası "Kişisel bir beklentim yok, siyasi butlanla gelmek zorundayız. CHP bugüne kadar birçok şeyle anıldı ama hiç hırsızlık damgası yememişti" ifadelerini kullandığı “Çağrı heyetine girmem, siyasi butlanla zaten geri gelmek zorundayız, bu durumda partiyi bunlardan temizlerim, hatta gitmezlerse atarım onları, suça bulaşmışları tutmam." Dediği de yine gelen bilgiler arasında.

Milletvekilleri başka partiye mi geçecek?

Öte yandan genel merkezde, Özgür Özel'in kadrolarına yönelik yaşanacak bu büyük temizliğin ardından gözler milletvekillerinin alacağı pozisyona çevrilmiş durumda. Ancak Kılıçdaroğlu ve yakın çevresi, mevcut milletvekillerinin yüksek bir oranının başka bir partiye geçmesini beklemiyor.



