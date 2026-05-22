İmamoğlu'nun tuhaf mutlak butlan yorumu: Usulsüzlükleri unuttu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı suçladı

"Bu sözleri ağır bir yürekle söylüyorum. Erdoğan artık ele geçirilmiş mahkemeleri kullanarak CHP'ye, yani benim siyasi yuvama ve Türkiye'nin en köklü partisine karşı yargısal bir darbe sahnelemiştir. Bir partinin demokratik yollarla seçilmiş liderliğini yargı yoluyla değiştirmek hiçbir meşruiyet taşımaz. Bu, mahkemeler aracılığıyla siyasi rekabeti yeniden şekillendirmeye yönelik bariz bir girişimdir. Bugün yaşananlar bir partiyi çok aşar. Bu, halkın iradesine, demokrasiye, Cumhuriyete ve anayasal düzenin temellerine yönelik bir saldırıdır. Türkiye, hukukun siyasete yeniden tasarım için silah olarak kullanıldığı çok fazla an yaşadı ve bu, bir başka örnek olmamalıdır. Bu eylem artık yalnızca parti siyasetiyle ilgili değil. Türkiye şimdi ülkesi için birlikte ayağa kalkmalıdır. Boyun eğmeyeceğiz. Birlikte, partimizi, demokrasimizi ve Cumhuriyetimizi savunacağız."