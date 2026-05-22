CHP, Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu

CHP dün tedbir kararının kaldırılması ve yürütmenin durdurulması için Yargıtay'a gitmişti. CHP, bugün de dijital ortam üzerinden YSK'ya başvurarak 'mutlak butlan' kararı için itiraz etti. YSK, CHP'nin başvurusunu değerlendirmek için bugün 11.00'de toplanacak.
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ilişkin açılan davada kararını açıkladı.
Mahkeme, söz konusu kongre ve kurultayların parti içi demokrasi, eşitlik ve serbest irade ilkelerine aykırı şekilde gerçekleştirildiğine hükmederek, yapılan seçimleri "mutlak butlan" (kesin hükümsüzlük) sebebiyle sakat kabul etti.
Özgür Özel, mahkeme kararına karşı ilk itirazın dün Yargıtay’a yapıldığını duyurmuştu.
Konuyu Yüksek Seçim Kurulu'na taşıyacaklarını da söyleyen muhalefet yönetiminden bugün yeni bir hamle geldi. CHP, dijital ortam üzerinden YSK'ya 'mutlak butlan' kararı için itiraz başvurusu yaptı.