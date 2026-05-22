Garantör üniversite ne demek, ne anlama geliyor? Garantör Üniversiteler hangileri, ücretli mi, ne kadar?

10:3922/05/2026, Cuma
İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili gelişmelerin ardından “garantör üniversite” kavramı yeniden gündeme geldi. Öğrencilerin eğitim haklarının korunması amacıyla devreye giren bu sistemde, öğrencilerin başka üniversitelere yerleştirilmesi planlanıyor. Sürecin nasıl işleyeceği ve hangi üniversitelerin devreye gireceği merak konusu oldu.

Üniversite kapatılması durumlarında uygulanan garantör üniversite sistemi, öğrencilerin eğitimlerinin kesintiye uğramaması için devreye giriyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi örneği sonrası “garantör üniversite nedir, nasıl belirlenir?” soruları yeniden gündeme taşındı.

GARANTÖR ÜNİVERSİTE NE DEMEK?

Vakıf yükseköğretim kurumunun faaliyetinin geçici olarak durdurulması halinde idaresinin, faaliyet izninin kaldırılması halinde öğrencilerinin de aktarılacağı kuruluş aşamasında Devlet üniversitesinin yetkili organınca karara bağlanarak belirlenen Devlet üniversitesini ifade ediyor. Bilgi Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler, garantör devlet üniversitesi olan Mimar Sinan Üniversitesi'nde eğitimlerine devam edecek.

ÜÇÜNCÜ ÜNİVERSİTE NE DEMEK?

Üçüncü Üniversite: Faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumunun ilgili programlarında kayıtlı tüm öğrencilerin aktarımının ve eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesi hususlarında garantör Devlet üniversitesinin kapasitesinin yeterli olmadığı durumda öğrencilerinin aktarılacağı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen Devlet üniversitesini ifade eder.

