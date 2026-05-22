Akaryakıta indirim müjdesi geldi tabelalar yeniden değişti: İşte güncel benzin ve motorin fiyatları

Küresel brent petrol piyasasındaki hareketlilik, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarına yansımayı sürdürüyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği pompada peş peşe yaşanan gelişmelerin ardından, motorin grubunda ibre bir kez daha yön değiştirdi. Alınan kararın ardından İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere istasyonlardaki tabelalar bu kez indirimli fiyatlarla yeniden güncellendi. İşte il il akaryakıt fiyatları ve detaylar.

1 /4 Küresel petrol piyasalarında gözlemlenen fiyat dalgalanmaları, yurtiçi akaryakıt pompalarına hız kesmeden yansımaya devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki son düşüş eğilimiyle birlikte ibre tersine döndü ve motorin fiyatlarında beklenen indirim pompaya yansıdı. Yeni düzenlemeyle birlikte milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren güncel akaryakıt fiyatları, üç büyükşehirde yeniden şekillendi.

2 /4 Motorin fiyatlarında ibre aşağı döndü

Küresel piyasalardaki petrol fiyatlarının düşüşe geçmesiyle birlikte, motorin grubunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Piyasalardaki ani geri çekilmenin ardından, bugün itibarıyla motorinin litre fiyatında 2 lira 33 kuruşluk bir indirim uygulandı. Bu gelişmenin ardından akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar güncellenerek yeni fiyatlar üzerinden satışlara başlandı.

3 /4 İstanbul'da güncel fiyatlar

İndirim kararının devreye girmesiyle birlikte, 22 Mayıs 2026 Cuma günü itibarıyla metropollerdeki akaryakıt fiyatları da netleşti. Megakent İstanbul'un Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 65,02 TL seviyesinden işlem görürken, indirimin uygulandığı motorinin litresi 66,97 TL'ye geriledi ve LPG'nin litre fiyatı ise 33,89 TL olarak belirlendi. Anadolu Yakası'nda ise rakamlar bölge bazlı ufak farklılıklar gösteriyor; bu yakada benzin 64,86 TL, motorin 66,82 TL ve LPG 33,29 TL üzerinden sürücülere sunuluyor.