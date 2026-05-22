İl Dışı Tayin SONUÇLARI SORGULAMA(TAM İSİM LİSTESİ): İl dışı tayin sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026 il dışı atama sonuçları öğretmenlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. 14-20 Mayıs tarihleri arasında tamamlanan isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının ardından gözler MEB tarafından yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Öğretmenler, yeni görev yerlerini öğrenmek için sonuç ekranını bekliyor.
MEB il dışı atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvurularını tamamlayan öğretmenler, 2026 yılı yer değiştirme sonuçlarının açıklanacağı saate odaklanırken, atama sonuçlarının MEBBİS ve personel sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor.
İL DIŞI ATAMA TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dahilinde, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak. Atama sonuçları 22 Mayıs'ta "personel.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Atama sonuçlarının öğle saatlerinden itibaren açıklanması bekleniyor.
BAŞVURULAR 20 MAYIS'TA SONA ERDİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin 2026 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularını 14-20 Mayıs arasında yapılabileceğini bildirmişti. Yayımlanan takvime göre, başvurular 20 Mayıs'ta sona erdi.
HİZMET PUANI HESABINDA BAŞVURUNUN SON GÜNÜ ESAS ALINACAK
Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerde, 31 Aralık itibarıyla görev yaptıkları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları şartı aranıyor.
Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçen öğretmenlerin ise 31 Aralık itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları gerekiyor. Hizmet puanlarının hesabında, başvurunun son günü olan 20 Mayıs esas alınacak.