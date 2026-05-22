Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İl Dışı Tayin SONUÇLARI SORGULAMA(TAM İSİM LİSTESİ): İl dışı tayin sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır?

İl Dışı Tayin SONUÇLARI SORGULAMA(TAM İSİM LİSTESİ): İl dışı tayin sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır?

11:4122/05/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2026 il dışı atama sonuçları öğretmenlerin gündeminde ilk sırada yer alıyor. 14-20 Mayıs tarihleri arasında tamamlanan isteğe bağlı yer değiştirme başvurularının ardından gözler MEB tarafından yapılacak resmi açıklamaya çevrildi. Öğretmenler, yeni görev yerlerini öğrenmek için sonuç ekranını bekliyor.

MEB il dışı atama sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvurularını tamamlayan öğretmenler, 2026 yılı yer değiştirme sonuçlarının açıklanacağı saate odaklanırken, atama sonuçlarının MEBBİS ve personel sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

İL DIŞI ATAMA TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Atama işlemleri, ilan edilen kontenjanlar dahilinde, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacak. Atama sonuçları 22 Mayıs'ta "personel.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Atama sonuçlarının öğle saatlerinden itibaren açıklanması bekleniyor.

BAŞVURULAR 20 MAYIS'TA SONA ERDİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin 2026 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularını 14-20 Mayıs arasında yapılabileceğini bildirmişti. Yayımlanan takvime göre, başvurular 20 Mayıs'ta sona erdi.

HİZMET PUANI HESABINDA BAŞVURUNUN SON GÜNÜ ESAS ALINACAK

Yer değiştirme isteğinde bulunacak öğretmenlerde, 31 Aralık itibarıyla görev yaptıkları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları şartı aranıyor.

Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya geçen öğretmenlerin ise 31 Aralık itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmaları gerekiyor. Hizmet puanlarının hesabında, başvurunun son günü olan 20 Mayıs esas alınacak.

#il dışı tayin
#İl Dışı Atama Sonuçları
#il dışı öğretmen atama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İl Dışı Tayin SONUÇLARI SORGULAMA(TAM İSİM LİSTESİ): İl dışı tayin sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır?