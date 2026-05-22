Diyanet Personel Alımı Başvuru Ekranı 2026! Diyanet 1128 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılacak 1128 personel alımı için gözler başvuru ekranına çevrildi. Kamu kurumlarında görev almak isteyen binlerce aday, koruma ve güvenlik görevlisi, aşçı ve destek personeli kadrolarına ilişkin süreci yakından takip ediyor. Başvuru takvimi ve şartlar en çok araştırılan konular arasında yer aldı.
Diyanet personel alımı ilanı sonrası başvuru süreci adayların gündeminde ilk sıraya yerleşti. Taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yapılacak 1128 kişilik alım için başvuru ekranının ne zaman açılacağı ve hangi şartların aranacağı merak ediliyor.
DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından 22 Mayıs 2026 - 05 Haziran 2026 (saat 16:30) tarihleri arasında “sinav.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yapılacak.
Ankara'da yapılacak sözlü sınava KPSS'den 50 ve üzeri puan alan ön lisans ve ortaöğrenim mezunu adaylar başvurabilecek.
DİYANET PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen genel şartları taşımak,
2024 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları için KPSSP93; ortaöğretim mezunları (Lise veya dengi okul) için KPSSP94 puan türünden en az 50 puan almış olmak,
Son başvuru tarihi itibarıyla18 yaşını doldurmuş olmak,
Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.
DİYANET PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI?
Taşra Teşkilatı bünyesinde istihdam edilmek üzere, farklı öğrenim düzeyleri ve KPSS puan türlerine göre toplam 1.128 personel alımı yapılacaktır. Bu alımların dağılımı şu şekildedir:
Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız): Ön lisans mezunu (KPSSP93) 146 kadın ve 192 erkek olmak üzere toplam 338 kişi,
Destek Personeli (Aşçı): Ön lisans mezunu (KPSSP93) 107 kadın ve 109 erkek olmak üzere toplam 216 kişi,
Destek Personeli (Temizlik - Ön Lisans): Ön lisans mezunu (KPSSP93) 150 kadın ve 124 erkek olmak üzere toplam 274 kişi,
Destek Personeli (Temizlik - Ortaöğretim): Ortaöğretim mezunu (KPSSP94) 180 kadın ve 120 erkek olmak üzere toplam 300 kişi istihdam edilecektir.