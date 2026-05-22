Diyanet Personel Alımı Başvuru Ekranı 2026! Diyanet 1128 personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları neler?

DİYANET PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI?

Taşra Teşkilatı bünyesinde istihdam edilmek üzere, farklı öğrenim düzeyleri ve KPSS puan türlerine göre toplam 1.128 personel alımı yapılacaktır. Bu alımların dağılımı şu şekildedir:

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız): Ön lisans mezunu (KPSSP93) 146 kadın ve 192 erkek olmak üzere toplam 338 kişi,

Destek Personeli (Aşçı): Ön lisans mezunu (KPSSP93) 107 kadın ve 109 erkek olmak üzere toplam 216 kişi,

Destek Personeli (Temizlik - Ön Lisans): Ön lisans mezunu (KPSSP93) 150 kadın ve 124 erkek olmak üzere toplam 274 kişi,

Destek Personeli (Temizlik - Ortaöğretim): Ortaöğretim mezunu (KPSSP94) 180 kadın ve 120 erkek olmak üzere toplam 300 kişi istihdam edilecektir.