Kurultay iptal Kılıçdaroğlu dönüyor

CHP kurultayı yok hükmünde

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında mutlak butlan kararı çıktı. Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023’teki kurultayın iptali talebiyle açılan davada kurultay ve bütün sonuçları tamamen yok hükmünde sayıldı. Özgür Özel ve mevcut parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken bu kurultaydan sonra yapılan üç kurultay da geçerliliğini yitirdi. 37’nci Olağan Kurultay’da seçilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi göreve dönecek.