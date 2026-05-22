Kurultay iptal Kılıçdaroğlu dönüyor

Kurbanlıkların yüzde 70'i satıldı
İstanbul'da kurban pazarlarında hareketlilik arttı. Çobançeşme Kurban Pazarı'nda Türkiye’nin farklı illerinden gelen satıcılar satışlarını sürdürürken, alanda yaklaşık 3 bin büyükbaş ve 5 bin küçükbaş hayvan satışa çıktı. Kurbanlıkların yüzde 70'i satıldı. Besiciler, fiyatların geçen yıla göre yüzde 30-40 arttığını belirtirken kurbanlıkların tamamının bayrama kadar satılması bekleniyor.
CHP kurultayı yok hükmünde
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı hakkında mutlak butlan kararı çıktı. Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 2023’teki kurultayın iptali talebiyle açılan davada kurultay ve bütün sonuçları tamamen yok hükmünde sayıldı. Özgür Özel ve mevcut parti yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırılırken bu kurultaydan sonra yapılan üç kurultay da geçerliliğini yitirdi. 37’nci Olağan Kurultay’da seçilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve parti yönetimi göreve dönecek.
Türkiye Kupası sahibini buluyor
64. kez oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor bugün karşı karşıya gelecek. Antalya'daki mücadelede Karadeniz ekibi 10. şampiyonluğunu ararken, TÜMOSAN Konyaspor ise kupayı 2. kez müzesine götürmeye çalışacak.