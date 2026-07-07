Anasayfa
Gündem
Yerel Gündem
Dipsiz kuyu: Gecikmenin faturası 244 milyon dolar

Dipsiz kuyu: Gecikmenin faturası 244 milyon dolar

Muhammed Vefa Yürekli
04:00, 07/07/2026, Salı
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Dipsiz kuyu: Gecikmenin faturası 244 milyon dolar
İmamoğlu, Ağustos 2024’te inşaat alanına gelerek “Projeyi önümüzdeki sene bitireceğiz” demişti.

İBB yönetiminin yıllardır tamamlayamadığı Kağıthane-Sefaköy İçme Suyu Tüneli, İstanbul’a 244 milyon dolarlık ek maliyet çıkardı. “Bitti, bitecek” açıklamalarına rağmen 40 ay sonra bile bitirilemeyen projede, gecikmenin faturasını İstanbullu ödüyor.

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yıllardır tamamlayamadığı Kağıthane-Sefaköy İçme Suyu Tüneli, İstanbul’a 244 milyon dolarlık ek yük çıkarttı. Şubat 2023’te bitirilmesi gereken proje, üzerinden 40 ay geçmesine rağmen tamamlanamadı. Gecikmenin faturası ise 244 milyon dolara ulaştı. Eski İBB Başkanı merhum Kadir Topbaş döneminde planlanan, İstanbul’un Avrupa Yakası’nın su ihtiyacını karşılayacak ve günlük 1 milyon 500 bin metreküp su taşınacak yatırım, yönetim zaafı ve plansızlık nedeniyle hem gecikti hem de maliyeti katlanarak arttı.

2,4 KAT DAHA PAHALI HÂLE GELDİ

Kağıthane-Sefaköy İçme Suyu Tüneli, Melen suyunun İstanbul’un batısına ulaştırılması amacıyla 2018 yılında 872 milyon TL bedelle ihale edildi. O günkü kurla yaklaşık 172 milyon dolara karşılık gelen projenin sözleşmeye göre 3 Şubat 2023’te tamamlanması gerekiyordu. Ancak aradan geçen 40 aya rağmen proje bitirilemedi. 2026 Yılı Yatırım Programı’nda projenin toplam maliyeti 19 milyar 360 milyon TL’ye yükseldi. Güncel kurla yaklaşık 416 milyon dolara ulaşan yatırımın maliyeti, böylece 244 milyon dolar arttı. Zamanında tamamlanması hâlinde 172 milyon dolara mal olacak proje, gecikmeler nedeniyle yaklaşık 2,4 kat daha pahalı hâle geldi.

BİTTİ, BİTECEK, BİTMEK ÜZERE!

İBB yönetimi, geciken projeyle ilgili peş peşe “Tamamlanmak üzere”, “Sona gelindi” ve “Çalışmalar sürüyor” açıklamaları yaptı. Ekim 2024’te kamuoyuna yapılan duyuruda projenin yüzde 97 seviyesine ulaştığını savunan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “397 metrelik tünel kaldı. Zor kısmı geride bıraktık” dedi. Ancak o açıklamanın üzerinden yaklaşık 640 gün geçmesine rağmen proje yine hizmete alınamadı. Defalarca bitiş mesajı verilmesine rağmen Melen suyu, İstanbul’un batısına ulaştırılamadı. Gecikmenin maliyeti ise her geçen gün büyüyerek İstanbullunun sırtına yüklendi.

ELLERİNE YÜZLERİNE BULAŞTIRDILAR

İstanbul’da nüfusun yaklaşık üçte ikisi Avrupa Yakası’nda yaşarken, su kaynaklarının yaklaşık üçte ikisi ise Asya Yakası’nda bulunuyor. Bu dengesizlik nedeniyle iki yaka arasındaki içme suyu entegrasyonu yıllar önce stratejik bir ihtiyaç olarak planlandı. Kadir Topbaş döneminde Melen suyunun Avrupa Yakası’nın batısına kesintisiz ulaştırılması amacıyla Kağıthane-Sefaköy İçme Suyu Tüneli projelendirilerek çalışmalara başlandı. Ancak kritik öneme sahip proje, CHP yönetimindeki İBB döneminde planlanan takvimin çok gerisinde kaldı. Yıllar önce çözülmesi hedeflenen altyapı yatırımı tamamlanamayınca hem İstanbul’un su iletim planı aksadı hem de gecikmenin faturası yüz milyonlarca dolarlık kamu zararına dönüştü.


İmamoğlu'nun sahte diploma davası 25 Aralık'a ertelendi
Gündem
İmamoğlu'nun sahte diploma davası 25 Aralık'a ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında ara karar açıklandı
Gündem
Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı casusluk davasında ara karar açıklandı

Başlıklar :İBBCHPSiyasetEkrem İmamoğlu
Yorumlar
Avatar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotiv
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatYeni Şafak 30. YılAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026