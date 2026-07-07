Cemre Vakfı gönüllüleri "COP31 Rotası" ile Türkiye'yi dolaşacak
Cemre Vakfı tarafından hayata geçirilen "COP31 Rotası" projesi kapsamında, Türkiye'nin farklı illerinde iklim değişikliği ve BM İklim Zirvesi (COP31) sürecine yönelik vatandaşlarda farkındalık çalışmaları yürütülmesi ve DOA (Depozitosu Olan Ambalajlar) iade makinelerinin kullanımının uygulamalı tanıtılması hedefleniyor. Projenin ilk durağı Bayburt'ta gönüllüler, vatandaşlarla bir araya gelerek iklim değişikliği ve COP31 sürecine ilişkin bilgilendirme çalışmaları yürüttü. Çoruh Nehri'nde düzenlenen rafting etkinliğiyle bölgenin doğal değerlerini gündeme getirildi. Proje kapsamında gönüllülerin, her hafta Türkiye'nin farklı bir ilinde sahaya çıkarak vatandaşlarla buluşması planlandı. Halkın yoğun bulunduğu alanlarda gerçekleştirilecek sokak röportajlarında vatandaşların iklim değişikliğine ilişkin görüşleri alınarak, COP31 süreci hakkında bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlanıyor. Hazırlanacak içeriklerle sıfır atık uygulamalarına yönelik farkındalığın artırılması hedefleniyor.
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