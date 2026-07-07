Cemre Vakfı gönüllüleri "COP31 Rotası" ile Türkiye'yi dolaşacak

15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı: İlk sözü ‘Vatan kurtuldu mu?’

Vahide Şefkatlioğlu 15 Temmuz gecesi eşi M. Şefik Şefkatlioğlu’nu şehit verdi. Kendisi de bir bacağını kaybetti. Tankın altında kaldıktan sonra gözünü hastanede açan Şefkatlioğlu’nun ilk sorusu “Vatan kurtuldu mu?” olmuş. Şefkatlioğlu, “Normalde her şeyden korkan bir insanım. Allah o gece göğsüme öyle bir iman koydu ki korku diye bir şey kalmadı” dedi.