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"COP31 Paydaş Katılımı ve Yan Etkinlik" başvuruları başladı

"COP31 Paydaş Katılımı ve Yan Etkinlik" başvuruları başladı

11:562/07/2026, Perşembe
AA
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Yan etkinlik, tanıtım ve diğer faaliyetler için COP31'in resmi web sayfasından 14 Ağustos'a kadar başvuru yapılabilecek.
Yan etkinlik, tanıtım ve diğer faaliyetler için COP31'in resmi web sayfasından 14 Ağustos'a kadar başvuru yapılabilecek.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum'un Başkanlığında gerçekleşecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Paydaş Katılımı ve Yan Etkinlik başvuruları başladı.

İklim Değişikliği Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde, Bakan Kurum'un başkanlığında Antalya'da düzenlenecek COP31'e ulusal ve uluslararası düzeyde kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademi, özel sektör ve diğer paydaşlar katılabilecek.

Yan etkinlik, tanıtım ve diğer faaliyetler için COP31'in resmi web sayfasından 14 Ağustos'a kadar başvuru yapılabilecek.


#İklim Değişikliği Başkanlığı
#Birleşmiş Milletler
#COP31
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