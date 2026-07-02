"COP31 Paydaş Katılımı ve Yan Etkinlik" başvuruları başladı

İklim Değişikliği Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde, Bakan Kurum'un başkanlığında Antalya'da düzenlenecek COP31'e ulusal ve uluslararası düzeyde kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademi, özel sektör ve diğer paydaşlar katılabilecek.