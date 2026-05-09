COP31 için vergi ve gümrük istisnası

Antalya'daki BM İklim Zirvesi hazırlıkları için yeni düzenleme yapıldı. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 32 maddelik site aidatlarını ve tapu düzenlemelerini içeren kanun teklifine eklenen yeni maddeyle, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı'na (COP31) yönelik vergi ve gümrük kolaylıkları getirildi. Düzenlemeye göre, konferans kapsamında İklim Değişikliği Başkanlığı ile Başkanlık tarafından yetkilendirilen yüklenicilerin yapacağı mal ve hizmet alımları, kiralama ve ihale işlemlerine ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden muaf tutulacak.

Konferans için yurt dışından getirilecek veya geçici ithal edilecek eşya da gümrük vergileri ile her türlü vergi, resim, harç ve fondan istisna olacak. Bu kapsamda ithal edilecek ürünler için gümrük idaresine sunulması gereken lisans, izin ve uygunluk belgeleri de aranmayacak. Uygulamaya ilişkin usul ve esasları Ticaret Bakanlığı belirleyecek. Yine düzenlemeyle, COP31 organizasyonu kapsamında yurt dışındaki şirketlerden alınacak hizmetler için yapılacak ödemelerde kurumlar vergisi kesintisi uygulanmayacak.