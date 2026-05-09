Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
COP31 için vergi ve gümrük istisnası

COP31 için vergi ve gümrük istisnası

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:009/05/2026, Cumartesi
G: 9/05/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Antalya'daki BM İklim Zirvesi hazırlıkları için yeni düzenleme yapıldı. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 32 maddelik site aidatlarını ve tapu düzenlemelerini içeren kanun teklifine eklenen yeni maddeyle, Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31'inci Taraflar Konferansı'na (COP31) yönelik vergi ve gümrük kolaylıkları getirildi. Düzenlemeye göre, konferans kapsamında İklim Değişikliği Başkanlığı ile Başkanlık tarafından yetkilendirilen yüklenicilerin yapacağı mal ve hizmet alımları, kiralama ve ihale işlemlerine ilişkin düzenlenen kağıtlar damga vergisinden muaf tutulacak.

KONFERANS İÇİN GELEN ÜRÜNLER KAPSAM DIŞI

Konferans için yurt dışından getirilecek veya geçici ithal edilecek eşya da gümrük vergileri ile her türlü vergi, resim, harç ve fondan istisna olacak. Bu kapsamda ithal edilecek ürünler için gümrük idaresine sunulması gereken lisans, izin ve uygunluk belgeleri de aranmayacak. Uygulamaya ilişkin usul ve esasları Ticaret Bakanlığı belirleyecek. Yine düzenlemeyle, COP31 organizasyonu kapsamında yurt dışındaki şirketlerden alınacak hizmetler için yapılacak ödemelerde kurumlar vergisi kesintisi uygulanmayacak.


#Ekonomi
#COP31
#vergi
#gümrük
#istisna
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
8 MAYIS İSTANBUL ELEKTRİKİ KESİNTİSİ! BEDAŞ duyurdu, elektrik kesintisi listesi açıklandı: Saatler sürecek