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AK Parti'de üç il başkanının istifaları istendi

AK Parti'de üç il başkanının istifaları istendi

20:58, 06/07/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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AK Parti'de üç il başkanının istifaları istendi
AK Parti'de üç şehirde yeni il başkanları görevlendirildi.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, Afyonkarahisar, Karaman ve Ardahan'da görev değişimi olduğunu; yeni il başkanlarının yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacağını duyurdu. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyuran Turgay Şahin, "AK Parti Genel Merkezimiz ile yaptığımız istişare neticesinde, vazifemi bırakma kararı aldım." dedi.

Türk siyasetinde bayrak değişimleri sürüyor. AK Parti, Afyonkarahisar, Karaman ve Ardahan teşkilatının istifasını istedi.

"Yeni il başkanları kısa sürece göreve başlayacak"

Konuya ilişkin konuşan
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar,
üç şehirde değişimi olduğunu; yeni il başkanlarının yönetimleriyle birlikte kısa sürede görevlerine başlayacağını
duyurdu.

"Genel Merkez'le yaptığımız istişare neticesinde istifa ediyorum"

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyuran Turgay Şahin,
"AK Parti Genel Merkezimiz ile yaptığımız istişare neticesinde, vazifemi bırakma kararı aldım."
dedi.
Şahin, görev süresi boyunca kendisine destek olanlara teşekkür etti.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sonsuz teşekkür ederim"

Şahin, istifa açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"AK Parti Genel Merkezimiz ile yaptığımız istişare neticesinde, Afyonkarahisar İl Başkanlığı vazifesini bırakma kararı aldım.Tam iki yıl önce bu günlerde il başkanlığı vazifesini tarafıma tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımızın ildeki siyasi temsilcisi olma onurunu iki yıldır gururla taşıdım.Bundan dolayı sayın Cumhurbaşkanımız Ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz teşekkür ederim. Onun arkasında siyaset yapmak bir onurdu. Bundan sonrada davası davam, yolu yolumdur...Yine Teşkilat Başkanımız Ahmet Büyükgümüş, Başkan Yardımcımız Ahmet Özdemir, İl Koordinatörümüz Selim Gültekin Beylere de teşekkürü borç biliyorum. Makamlar geçici, idaaller ebedidir.Bu süreçte hep birlikte mücadele ettiğim ve gecemizi gündüzümüze kattığımız, Yönetim Kurulu üyelerime, tüm il teşkilatıma, milletvekillerim Av.İbrahim Yurdunuseven, Av.Ali Özkaya ve Dr.Hasan Arslan'a şükranlarımı sunuyorum AK Parti sevdası her zaman kalbimdedir. Farklı mecralarda davama ve sevdama hizmet etmeye devam edeceğim."

Ayrıca Afyonkarahisar'ın merkez ilçesine bağlı Gebeceler Belde Belediye Başkanı İsa Atay da AK Parti'den istifa etti.


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Başlıklar :AK PartiFaruk AcarAfyonkarahisarKaramanArdahan
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