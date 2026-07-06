Türkiye’nin desteği mutlu ediyor

Gazze Yüksek Gençlik ve Spor Konseyi'nde kamp sorumlusu olarak görev yapan Abdurrahman Tafiş, bölgedeki tüm olumsuzluklara rağmen "Umut Pınarları 2026" kampların ilk etabının Gazze'nin orta ve güney kesimlerinde başlatıldığını, bu hafta ise Gazze kenti ile kuzey bölgelerinde faaliyetlerin başlayacağını ifade etti. Kampa katılan çocuklardan İsmail Ahmed el-Müfti, mutlu olmaya da oyun oynamaya da hakları olduğunu dile getirerek “Savaş ve yıkıma rağmen çocuklar olarak sevinmeye, oyun oynamaya ve eğlenmeye devam edeceğiz. Gazze'nin ve çocuklarının yanında durmaya devam eden Türk halkına teşekkür ediyoruz" dedi. Öte yandan, soykırımın başladığı Ekim 2023’ten bu yana ise Gazze’de 73 binden fazla Filistinli öldürüldü, 173 binden fazla yaralandı. Saldırılar nedeniyle Gazze'deki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı yıkılırken, binlerce ev, okul, hastane ile spor ve kültür tesisleri de kullanılamaz hale geldi.