Türkiye’nin desteği mutlu ediyor

İşgalci İsrail'in saldırıları ve ağır insani koşulların gölgesindeki Gazze'de, Türkiye'nin desteğiyle yaklaşık 8 bin çocuğa ulaşmayı hedefleyen "Umut Pınarları 2026" yaz kampları başladı. Kampa katılan çocuklardan İsmail Ahmed el-Müfti, Gazzeli çocukların yanında duran Türkiye’ye teşekkür ettiklerini söyledi.
Gazzeliler soykırımcı İsrail’in üç yıldır sürdürdüğü soykırım savaşına rağmen hayat tutunmaya çalışıyor. Türkiye’nin desteğiyle yaklaşık 8 bin çocuğa ulaşmayı hedefleyen “Umut Pınarları 2026” kampları da Gazze’deki çocuklara sevinç kaynağı oldu. Gazze Yüksek Gençlik ve Spor Konseyi tarafından, Konsey Genel Sekreter Yardımcısı Abdusselam Heniye'nin himayesinde düzenlenen kampların açılış programı, Gazze'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bulunan Nusayrat Hizmetler Kulübü'nde gerçekleştirildi. Açılış programında çocuklar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı ile Türk ve Filistin bayraklarının yer aldığı afiş önünde toplanarak ellerinde Türk ve Filistin bayrakları taşıdı. Farklı yaş gruplarından çocukların katıldığı programda ilahi dinletileri, Filistin halk oyunlarından debke gösterileri, karate ve sirk gösterileri ile çeşitli eğlence etkinlikleri düzenlendi.
PSİKOSOSYAL DESTEK DE VERİLECEK
Programla, haydut devlet İsrail'in devam eden saldırıları nedeniyle zorlu insani koşullarda yaşayan çocuklara güvenli bir sosyal ortam sunulması, psikososyal destek verilmesi ve kültürel, sportif ile eğitsel faaliyetler aracılığıyla gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Gazze Yüksek Gençlik ve Spor Konseyi Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Gassan Muhaysin, açılış programında yaptığı açıklamada, yaz kamplarının Türkiye'nin desteğiyle düzenlendiğini belirterek, bunun savaş ve ağır insani koşullar altında yaşayan Gazze'deki çocuklara yönelik bir destek ve dayanışma mesajı taşıdığını dile getirdi.
ÖLÜME RAĞMEN GÜLDÜRMEK İSTİYORUZ
Kampların temel amacının savaşın çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerini hafifletmek ve yüzlerinde yeniden tebessüm oluşturmak olduğunu kaydeden Muhaysin, "İsrail'in geride bıraktığı ölüm ve yıkıma rağmen çocuklarımızın yüzünü güldürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Gazze'nin farklı bölgelerinde toplam 60 yaz kampının açıldığını aktaran Muhaysin, yaklaşık 8 bin kız ve erkek çocuğun kamplardan yararlanmasının hedeflendiğini söyledi. Muhaysin, kamplarda eğitsel, kültürel ve sportif faaliyetlerin yanı sıra resim atölyeleri ile çocukların savaşın etkilerinden uzaklaşmasına katkı sağlamayı amaçlayan psikososyal destek programlarının da yer aldığını kaydetti.
BÜYÜK MEYDAN OKUMASI
Gazze Yüksek Gençlik ve Spor Konseyi'nde kamp sorumlusu olarak görev yapan Abdurrahman Tafiş konuşmasında, yaz kamplarını düzenlemenin mevcut şartlarda "büyük bir meydan okuma" olduğunu vurguladı. Terör devleti İsrail'in sürdürdüğü soykırım süresince binlerce evin yanı sıra çocukların ve gençlerin kullandığı spor salonları, kulüpler ile kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapan tesislerin de büyük bölümünün yıkıldığını aktaran Tafiş, bu nedenle malzeme yetersizliği, ulaşım imkanlarının kısıtlanması ve uygun etkinlik alanı bulma konusunda ciddi zorluklar yaşadıklarına dikkat çekti.
OYUN OYNAMAYA HAKKIMIZ VAR
- Gazze Yüksek Gençlik ve Spor Konseyi'nde kamp sorumlusu olarak görev yapan Abdurrahman Tafiş, bölgedeki tüm olumsuzluklara rağmen "Umut Pınarları 2026" kampların ilk etabının Gazze'nin orta ve güney kesimlerinde başlatıldığını, bu hafta ise Gazze kenti ile kuzey bölgelerinde faaliyetlerin başlayacağını ifade etti. Kampa katılan çocuklardan İsmail Ahmed el-Müfti, mutlu olmaya da oyun oynamaya da hakları olduğunu dile getirerek “Savaş ve yıkıma rağmen çocuklar olarak sevinmeye, oyun oynamaya ve eğlenmeye devam edeceğiz. Gazze'nin ve çocuklarının yanında durmaya devam eden Türk halkına teşekkür ediyoruz" dedi. Öte yandan, soykırımın başladığı Ekim 2023’ten bu yana ise Gazze’de 73 binden fazla Filistinli öldürüldü, 173 binden fazla yaralandı. Saldırılar nedeniyle Gazze'deki sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı yıkılırken, binlerce ev, okul, hastane ile spor ve kültür tesisleri de kullanılamaz hale geldi.