Arabası olanlar dikkat: Borcunu ödemeyenlere ceza kapıda

2026 MTV ikinci taksit ödemeleri için geri sayım başladı. Araç sahipleri, Motorlu Taşıtlar Vergisi borçlarını 31 Temmuz 2026 tarihine kadar e-Devlet, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı bankalar ve PTT üzerinden sorgulayıp ödeyebilecek. Peki, MTV borcu nasıl sorgulanır, ödeme hangi kanallardan yapılır ve 2026 MTV tutarları araçların yaşına, motor hacmine ve değerine göre ne kadar oldu? İşte MTV ikinci taksit son ödeme tarihi, güncel vergi tutarları ve ödeme sürecine ilişkin merak edilen ayrıntılar.
2026 MTV ikinci taksit ödeme dönemi temmuz ayında başlayacak ve ödemeler 31 Temmuz’a kadar tamamlanacak. Araç sahipleri borçlarını e-Devlet, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı bankalar ve PTT kanallarından sorgulayıp ödeyebilecek.
MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman bitecek?
2026 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ikinci taksit ödeme dönemi Temmuz ayında başlayacak. Araç sahipleri, MTV 2. taksit ödemelerini 31 Temmuz’a kadar yapabilecek.
MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocak ayında yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Vergi, ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenebiliyor.
2026 yılına ait ilk taksit ödeme süresi 31 Ocak’ta sona ermişti. İkinci taksit için son ödeme tarihi ise 31 Temmuz olarak uygulanacak.
MTV borcu sorgulama ve ödeme nasıl yapılır?
Araç sahipleri, MTV borcu sorgulama işlemini Gelir İdaresi Başkanlığı’nın e-Devlet ekranı üzerinden yapabiliyor. Sorgulama için T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ile plaka bilgisi giriliyor.
Sorgulama ekranında yer alan güvenlik kodunun yazılmasının ardından “sorgula” butonuyla borç bilgisi görüntülenebiliyor. Aynı ekran üzerinden ödeme işlemi de yapılabiliyor.
MTV ödeme işlemleri şu kanallardan gerçekleştirilebiliyor:
- Dijital Vergi Dairesi
- GİB Mobil uygulaması
- Anlaşmalı bankaların kredi kartı, banka kartı veya banka hesabı kanalları
- İnternet bankacılığı, telefon bankacılığı ve mobil bankacılık
- Anlaşmalı banka şubeleri
- Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar
- PTT AŞ iş yerleri, PttBank mobil uygulaması ve PttMatikler
PTT üzerinden MTV ödeme imkanı
Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri, PTT AŞ kanalları üzerinden de yapılabiliyor. PTT AŞ iş yerleri, PttBank mobil uygulaması ve PttMatikler aracılığıyla ödeme işlemi gerçekleştirilebiliyor.
PTT AŞ Mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat ödeme imkanı sunuluyor. Vatandaşlar, kredi kartı veya banka kartı ile MTV ödemelerini bu kanaldan yapabiliyor.
2026 MTV tutarları ne kadar?
2026 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi, yeniden değerleme oranının altında tutularak yüzde 18,95 artırıldı. Yeni tarifeyle otomobillerde yıllık MTV tutarı 5 bin 750 TL ile 274 bin 415 TL arasında değişiyor.
1-3 yaş aralığındaki binek otomobillerde MTV tutarı, aracın değeri ve motor silindir hacmine göre belirleniyor. Metinde öne çıkan tutarlar şöyle:
- 1.3 litreye kadar motor silindir hacmine sahip otomobillerde MTV: 6 bin 903 TL
- 1.3 litre ile 1.6 litre arası otomobillerde MTV: 12 bin 28 TL
- 1.6 litre ile 1.8 litre arası otomobillerde MTV: 21 bin 252 TL
- En yüksek MTV tutarı: 274 bin 415 TL
En yaygın MTV tutarının, motor silindir hacmi 1.3 ile 1.6 litre arasında değişen otomobiller için 12 bin 28 TL olduğu belirtiliyor.
Son ödeme tarihi 31 Temmuz
Araç sahiplerinin 2026 yılı MTV ikinci taksit ödemelerini 31 Temmuz’a kadar tamamlaması gerekiyor. Ödemeler, e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı hizmetiyle sorgulanıp yapılabildiği gibi Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil, anlaşmalı bankalar ve PTT kanalları üzerinden de gerçekleştirilebiliyor.