Arabası olanlar dikkat: Borcunu ödemeyenlere ceza kapıda





MTV 2. taksit ödemeleri ne zaman bitecek?





2026 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ikinci taksit ödeme dönemi Temmuz ayında başlayacak. Araç sahipleri, MTV 2. taksit ödemelerini 31 Temmuz’a kadar yapabilecek.





MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocak ayında yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Vergi, ocak ve temmuz aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenebiliyor.





2026 yılına ait ilk taksit ödeme süresi 31 Ocak’ta sona ermişti. İkinci taksit için son ödeme tarihi ise 31 Temmuz olarak uygulanacak.



