Engelli ve Yaşlı Aylığı Ödemeleri Yattı mı? Yaşlı ve Engelli Maaşı Ne Kadar Oldu?

Temmuz ayı yaşlı ve engelli aylığı ödemelerine ilişkin beklenen açıklama geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayına yönelik toplam 8,1 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Bakan Göktaş, bu kapsamda yaklaşık 4,7 milyar lira yaşlı aylığı ve yaklaşık 3,4 milyar lira engelli aylığı ödemesi yapılacağını belirterek, memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemenin ardından aylıkların bir sonraki ay hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırılacağını ifade etti. evde bakım desteği, yüzde 13,52 oranındaki artışla 13 bin 878 liradan 15 bin 756 liraya çıkarıldı. Peki yaşlı ve engelli aylığı ne kadar, kaç lira oldu?
Hak sahipleri tarafından büyük bir merakla beklenen Temmuz ayı engelli ve yaşlı aylığı ödemeleriyle ilgili müjdeli haber geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Temmuz ayına yönelik toplam 8,1 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.
Eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda yaşlı ve engelli vatandaşların yanında olduklarını vurgulayan Göktaş, hizmetleri insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürüttüklerini aktardı.
Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini belirterek Göktaş, şunları ifade etti:
"Bu doğrultuda temmuz ayı için yaklaşık 4,7 milyar yaşlı aylığı ve yaklaşık 3,4 milyar engelli aylığı olmak üzere toplam 8,1 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ayrıca memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarını bir sonraki ay hak sahiplerimizin hesaplarına artışlı bir şekilde yatıracağız. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."
Engelli aylığı ne kadar oldu?
Engelli aylığı 2026 kapsamında yapılan güncellemeyle birlikte sosyal yardım ödemelerinde artış yaşandı. Buna göre, engellilik oranı yüzde 40 ile yüzde 69 arasında bulunan vatandaşlara aylık olarak ödenen destek tutarı 5 bin 103 lira 34 kuruştan 5 bin 793 lira 31 kuruşa yükselirken, engellilik oranı yüzde 70 ve üzerinde olanlar için verilen aylık yardım da 7 bin 655 lira 1 kuruştan 8 bin 689 lira 96 kuruşa çıktı. Ayrıca 18 yaş altındaki engelli yakını bulunan ailelere sağlanan aylık destek ödemesi de 5 bin 103 lira 34 kuruştan 5 bin 793 lira 31 kuruşa yükselerek yeni dönemde hak sahiplerinin hesaplarına zamlı olarak yatırılmaya başlandı.
65 yaş aylığı ne kadar oldu? Yaşlılık maaşı kaç liraya çıktı?
65 yaş aylığı 2026 kapsamında sosyal güvencesi bulunmayan ve aylık bağlanacak kişinin kendisi ile eşinin gelir durumu esas alınarak kişi başına düşen aylık geliri net asgari ücretin üçte birinin altında kalan vatandaşlara sağlanan destek ödemesi artırıldı.
2026 yılı için gelir kriteri 9 bin 358 lira 50 kuruş olarak uygulanırken, 65 yaş ve üzerindeki hak sahiplerine her ay ödenen yaşlılık aylığı 6 bin 393 lira 2 kuruştan 7 bin 257 lira 35 kuruşa yükseldi ve yeni tutar temmuz ayından itibaren geçerli olmaya başladı.
Evde bakım maaşı zamlandı mı, ne kadar oldu?
Evde bakım yardımı 2026 ödemeleri de temmuz ayındaki güncellemeyle birlikte yükseldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, bakıma ihtiyaç duyan yaşlı ve engelli bireylerin bakımını üstlenen ailelere sağlanan evde bakım desteği, yüzde 13,52 oranındaki artışla 13 bin 878 liradan 15 bin 756 liraya çıkarıldı. Yeni tutar, hak sahiplerine temmuz ayından itibaren zamlı olarak ödenecek ve sosyal destek kapsamında verilen en önemli yardım kalemlerinden biri olmaya devam edecek.