Engelli ve Yaşlı Aylığı Ödemeleri Yattı mı? Yaşlı ve Engelli Maaşı Ne Kadar Oldu?

Engelli aylığı ne kadar oldu?

Engelli aylığı 2026 kapsamında yapılan güncellemeyle birlikte sosyal yardım ödemelerinde artış yaşandı. Buna göre, engellilik oranı yüzde 40 ile yüzde 69 arasında bulunan vatandaşlara aylık olarak ödenen destek tutarı 5 bin 103 lira 34 kuruştan 5 bin 793 lira 31 kuruşa yükselirken, engellilik oranı yüzde 70 ve üzerinde olanlar için verilen aylık yardım da 7 bin 655 lira 1 kuruştan 8 bin 689 lira 96 kuruşa çıktı. Ayrıca 18 yaş altındaki engelli yakını bulunan ailelere sağlanan aylık destek ödemesi de 5 bin 103 lira 34 kuruştan 5 bin 793 lira 31 kuruşa yükselerek yeni dönemde hak sahiplerinin hesaplarına zamlı olarak yatırılmaya başlandı.