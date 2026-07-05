Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklisinin temmuzda alacağı maaş artış oranları belli oldu. Toplu sözleşme şartları ve enflasyon farkı hesaplamaları sonucunda, memur ve memur emeklilerinin yılın ikinci yarısı için alacağı zam oranı yüzde 13,52 olarak gerçekleşti. Memurlar, zamlı maaşlarını 15 Temmuz tarihinde bordrolarında ve hesaplarında görecekler. Peki memur emeklileri zam farklarını ne zaman alacak? İşte Memurların 14 günlük maaş farkı ödeme takvimi.

1 /7 SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memur ve memur emeklisi bu tarihe kilitlenmişti! TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla milyonlarca memur ve emeklinin alacağı Temmuz zammı netleşti. Peki memurlar 14 günlük maaş farklarını ne zaman alacak? Memur emeklileri zam farklarını ne zaman alacak? İşte SSK'lı, Bağ-Kur'lu, memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı ve güncel zamlı maaş tablosu.

2 /7 Memurlar 14 günlük maaş farklarını ne zaman alacak? Maaş artışlarının netleşmesinin ardından ödeme takvimi de netlik kazandı. Memurlar, zamlı maaşlarını 15 Temmuz tarihinde bordrolarında ve hesaplarında görecekler. 15 Temmuz'dan sonraki bir hafta içerisinde ise "14 günlük maaş farkı" ödemeleri hesaplara yatırılacak.

3 /7 Memur emeklileri zam farklarını ne zaman alacak? Maaşlarını ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin zam farkı ödemeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından özel bir tarih açıklanacak.

4 /7 SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını ne zaman alacak? SSK emeklileri, aylıklarını ayın 17'si ile 26'sı arasında zamlı haliyle alacaklar. Bağ-Kur emeklileri, artışlı ödemelerini ayın 25'i ile 28'i arasındaki ödeme günlerinde hesaplarında görecekler. Açıklanan bu veriler ve Meclis'e sunulan düzenlemelerle birlikte, milyonlarca vatandaşın temmuz ayı itibarıyla yeni gelir tablosu şekillenmiş oldu.

5 /7 Memur Maaş Zammı: İşte öğretmen, doktor, polis, avukat maaşı Yapılan yüzde 13,51'lik kesin artışın ardından, kamuda en çok merak edilen meslek gruplarının yeni dönemde banka hesaplarına yatacak net maaşları şu şekilde güncellendi: Şube Müdürü (Üniv. Mez.) 1/4: Mevcut maaşı 94.384 TL, %13,52 zamlı maaşı 107.145 TL Memur (Üniv. Mez.) 9/1: Mevcut maaşı 64.397 TL, %13,52 zamlı maaşı 73.103 TL Uzman Öğretmen 1/4: Mevcut maaşı 81.219 TL, %13,52 zamlı maaşı 92.200 TL Öğretmen 1/4: Mevcut maaşı 73.368 TL, %13,52 zamlı maaşı 83.287 TL

6 /7 Polis Memuru 8/1: Mevcut maaşı 81.617 TL, %13,52 zamlı maaşı 92.652 TL Uzman Doktor 1/4: Mevcut maaşı 150.426 TL, %13,52 zamlı maaşı 170.764 TL Hemşire (Üniv. Mez.) 5/1: Mevcut maaşı 74.770 TL, %13,52 zamlı maaşı 84.879 TL Mühendis 1/4: Mevcut maaşı 96.211 TL, %13,52 zamlı maaşı 109.219 TL Teknisyen (Lise Mez.) 11/1: Mevcut maaşı 66.870 TL, %13,52 zamlı maaşı 75.911 TL.