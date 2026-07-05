Bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı: 5 Temmuz 2026 gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar bekleniyor

Ege Bölgesi hava durumu nasıl?

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Denizli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 35°C

Parçalı bulutlu

KÜTAHYA °C, 25°C

Parçalı bulutlu.







