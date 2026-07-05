Golda Gıda'nın Makarna, un, irmik, bakliyat, bisküvi ve gofret faaliyet gösteren şirket 9,20 TL halka arz edildi. 1-2 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen Golda Gıda halka arzında sonuçlar açıklandı. Peki Golda Gıda Borsa İstanbul'da ne zaman işlem görecek? Golda Gıda halka arzı kaç lot verdi?
Golda Gıda'nın yatırımcılar tarafından yakından takip edilen halka arz süreci tamamlandı. 1-2 Temmuz 2026 tarihlerinde talep toplayan şirketin halka arz sonuçları açıklanırken, yatırımcı başına düşen lot miktarı da netleşti.
Golda Gıda halka arzında kaç lot dağıtıldı?
Golda Gıda, halka arz kapsamında paylarını 9,20 TL fiyatla yatırımcılara sundu. Toplam 87 milyon 499 bin 998 lot satışa çıkarılırken, halka arz büyüklüğü yaklaşık 805 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin halka arzı eşit dağıtım yöntemiyle yapıldı.
Golda Gıda kişi başına kaç lot düştü?
Halka arza toplam 749 bin 674 kişi ve kurum katılırken, yurt içi bireysel yatırımcılara hesap başına en fazla 131-132 lot pay dağıtıldı.
Golda Gıda ne zaman borsada işlem görecek?
Golda Gıda paylarının Borsa İstanbul'da işlem göreceği tarih henüz açıklanmadı. Şirket ve Borsa İstanbul tarafından resmi duyurunun yapılmasının ardından işlem tarihi netlik kazanacak.
Golda Gıda katılım endeksine uygun mu?
Golda Gıda'nın paylarının katılım endeksine uygun olduğu açıklandı.
Yatırımcılar, hisselerin işlem görmeye başlamasının ardından alım satım işlemlerini Borsa İstanbul üzerinden gerçekleştirebilecek.