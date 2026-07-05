Golda Gıda halka arzında kaç lot dağıtıldı?

Golda Gıda, halka arz kapsamında paylarını 9,20 TL fiyatla yatırımcılara sundu. Toplam 87 milyon 499 bin 998 lot satışa çıkarılırken, halka arz büyüklüğü yaklaşık 805 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin halka arzı eşit dağıtım yöntemiyle yapıldı.