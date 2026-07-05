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15 Temmuz ne zaman, hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz resmi tatil mi, hafta sonu mu?

15 Temmuz ne zaman, hangi güne denk geliyor? 15 Temmuz resmi tatil mi, hafta sonu mu?

09:175/07/2026, Pazar
G: 5/07/2026, Pazar
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15 Temmuz’a geri sayım başladı. Türkiye’de belirli günler resmî tatil olarak kabul edilirken bu tarihlerde kamu kurumları, okullar ve birçok özel sektör kuruluşu faaliyetlerine ara veriyor. 15 Temmuz, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'na göre 1 günlük resmi tatildir. Peki 15 Temmuz ne zaman, hangi güne denk geliyor?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, Türkiye'nin yakın tarihindeki en dönüm noktası anlarından biridir. 2016 yılında yaşanan darbe girişimine karşı Türk milletinin gösterdiği direnişi ve demokrasiye bağlılığını anmak amacıyla, 29 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6752 sayılı yasa ile 15 Temmuz günü resmi tatil ilan edildi. Peki 15 Temmuz ne zaman, hangi güne denk geliyor?

15 Temmuz ne zaman, hangi güne denk geliyor?

Bu yıl, 15 Temmuz Çarşamba gününe denk geliyor.


15 Temmuz’da kamu kurumları tatil mi?

Resmi tatil olan 15 Temmuz, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara tatildir. Bu tarih özel sektör çalışanlarının bir bölümü için tatil bir kısmı için ise tatil olmayabilir. Genellikle özel sektörde bulunan iş yerleri resmi tatillerde de çalışıyor. Bu durum iş yerleri arasında farklılık gösterir.

15 Temmuz’da kapalı ve açık olan yerler hangileri?

15 Temmuz Çarşamba günü hastaneler, bankalar, PTT, eczaneler, noterler, aile hekimlikleri, okullar, üniversiteler ve Borsa İstanbul kapalı oluyor. Kamudaki tüm kurumlar resmi tatil nedeniyle çalışmalarına ara veriyor. Eczaneler ve noterler resmi tatillerde nöbetçi sistemini uyguluyor.

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