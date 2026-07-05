15 Temmuz’da kamu kurumları tatil mi?

Resmi tatil olan 15 Temmuz, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara tatildir. Bu tarih özel sektör çalışanlarının bir bölümü için tatil bir kısmı için ise tatil olmayabilir. Genellikle özel sektörde bulunan iş yerleri resmi tatillerde de çalışıyor. Bu durum iş yerleri arasında farklılık gösterir.