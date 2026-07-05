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Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 5 Temmuz Pazar maç programı

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 5 Temmuz Pazar maç programı

09:065/07/2026, Pazar
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2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 16 turu heyecanı devam ederken, çeyrek finale yükselen takımlar da netleşmeye başladı. Arjantin, son 16 turunda Mısır’ın rakibi olurken, Fransa ise Paraguay’ı 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Bu sonuçla Fransa, çeyrek finalde Fas ile eşleşti. Turnuvada bugün oynanacak Brezilya-Norveç karşılaşmasının ardından çeyrek finale yükselen bir diğer takım da belli olacak. İşte bugün ve yarın oynanacak maçlara ilişkin yayın bilgileri.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 16 heyecanı tüm hızıyla sürerken, adını çeyrek finale yazdıran takımlar da yavaş yavaş netleşiyor. Turnuvanın iddialı ekiplerinden Fransa, zorlu geçen son 16 turu mücadelesinde Paraguay’ı 1-0 mağlup ederek çeyrek final biletini kapmayı başardı ve bu turda Fas’ın rakibi oldu. Bir diğer kritik eşleşmede ise Arjantin, çeyrek finale yükselebilmek adına son 16 turunda Mısır ile karşı karşıya gelecek. Gözlerin çevrildiği kupada bugün ise Brezilya ile Norveç sahaya çıkacak ve bu dev randevunun ardından çeyrek finale yükselecek bir sonraki takım da belirlenmiş olacak.

Bugün hangi maçlar var?

00:00 Paraguay 0-1 Fransa FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 TRT 1

18:00 Mosonmagyarovari - Beşiktaş Hazırlık Maçı S Sport Plus

18:00 Sırbistan - Hırvatistan UEFA U19 Avrupa Şampiyonası UEFA.tv

23:00 Brezilya - Norveç FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 TRT 1

Yarın kimin maçı var?

03:00 Meksika - İngiltere FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 TRT 1

22:00 Portekiz - İspanya FIFA 2026 Dünya Kupası Son 16 TRT 1

#Dünya Kupası
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