Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 5 Temmuz Pazar maç programı

2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 16 heyecanı tüm hızıyla sürerken, adını çeyrek finale yazdıran takımlar da yavaş yavaş netleşiyor. Turnuvanın iddialı ekiplerinden Fransa, zorlu geçen son 16 turu mücadelesinde Paraguay’ı 1-0 mağlup ederek çeyrek final biletini kapmayı başardı ve bu turda Fas’ın rakibi oldu. Bir diğer kritik eşleşmede ise Arjantin, çeyrek finale yükselebilmek adına son 16 turunda Mısır ile karşı karşıya gelecek. Gözlerin çevrildiği kupada bugün ise Brezilya ile Norveç sahaya çıkacak ve bu dev randevunun ardından çeyrek finale yükselecek bir sonraki takım da belirlenmiş olacak.