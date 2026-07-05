AUZEF bütünleme sınavı saat kaçta başlayacak, sınav kaçta bitecek? 2026 AUZEF telafi sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İstanbul Üniversitesi AUZEF bahar dönemi bütünleme (telafi) sınav maratonu başladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) bünyesinde eğitim gören yüz binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren Bahar Dönemi Bütünleme Sınavları bugün de devam ediyor. 81 ilde ve KKTC dahil olmak üzere toplam 130 sınav merkezinde eş zamanlı olarak uygulanacak.İstanbul Üniversitesi tarafından yayımlanan sınav takvimine göre bütünleme sınavları hafta sonu boyunca sabah ve öğleden sonra olmak üzere üç oturum halinde uygulanacak.

1 /9 2025-2026 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bütünleme sınavları, 4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Dönem sonu final sınavlarında başarısız olan ya da notunu yükselterek mezuniyet hakkı elde etmek isteyen adaylar, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav binalarına gelerek yoğunluk oluşturdu. Sınavlara katılan öğrenciler, akademik başarılarını artırmak ve mezuniyet sürecini tamamlamak için ter dökecek. Peki AUZEF bütünleme (telafi) sınavı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? İşte detaylar.

2 /9 AUZEF Bütünleme Sınavı Saat Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor? İstanbul Üniversitesi tarafından paylaşılan resmi akademik takvime göre, iki güne yayılan bütünleme oturumları hafta sonu boyunca sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ana seans halinde yürütülüyor. Sınavların resmi başlangıç saatleri şu şekilde netleşti: Sabah Oturumları: Saat 09.30 itibarıyla başlıyor. Öğleden Sonra Oturumları: Saat 14.00 itibarıyla başlıyor.

3 /9 Adayların sınav giriş belgelerinde açıkça belirtilen bina, salon ve sıra numaralarında sınav başlama saatinden en az 30 dakika önce hazır bulunmaları gerekiyor. ÖSYM ve MEB sınavlarında olduğu gibi kapıların sınavdan 15 dakika önce kapatılabileceği riski göz önünde bulundurularak, öğrencilerin zaman yönetimine dikkat etmesi önemle vurgulanıyor.

4 /9 AUZEF bütünleme sınavı kaç dakika sürüyor? AUZEF'te çoktan seçmeli derslerde aksi belirtilmediği sürece her ders için adaylara 20 soru yöneltiliyor. Her ders için sınav süresi 30 dakika olarak uygulanıyor.

5 /9 AUZEF bütünleme sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İstanbul Üniversitesi AUZEF'in yayımladığı akademik takvime göre bütünleme sınavı sonuçlarının, sınavların tamamlanmasının ardından iki hafta içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. AUZEF 2025-2026 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı bütünleme sınavı sonuçları ayrıca auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden de erişime açılacak. AUZEF sınav sonuçları açıklandığında öğrenciler, AUZEF Sınav Sistemi ile AKSİS üzerinden kullanıcı bilgileriyle giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.

6 /9 AUZEF geçme notu kaç? AUZEF geçme notu 35 mi? İşte AUZEF harf notu karşılıkları AUZEF'te bir öğrencinin ham başarı notunun en az 35 olması gerekiyor. Bunun yanında öğrencinin; Bütünleme veya final sınavından en az 40 puan alması, Uzaktan öğretim programlarında ise en az 50 puan elde etmesi gerekiyor. Ham başarı puanı 35'in altında kalan öğrenciler doğrudan başarısız sayılırken, 35 ve üzeri puan alan öğrenciler bağıl değerlendirme (çan eğrisi) sistemine dahil ediliyor.

7 /9 AUZEF ders puanı nasıl hesaplanıyor? AUZEF'te çoktan seçmeli sınavlarda yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemiyor. 20 sorudan oluşan sınavlarda her doğru cevap 5 puan değerinde hesaplanıyor. Ders puanı şu formülle belirleniyor: Ders Puanı = Doğru Sayısı × 5 Örneğin 20 soruluk bir sınavda; 15 doğru, 3 yanlış, 2 boş cevap veren bir öğrencinin puanı: 15 × 5 = 75 puan olarak hesaplanıyor.

8 /9 AUZEF harf notu karşılıkları AUZEF'te kullanılan harf notu sistemi şu şekilde: Harf Notu Katsayı AA 4.00 BA 3.50 BB 3.00 CB 2.50 CC 2.00 DC 1.50 DD 1.00 FF 0.00