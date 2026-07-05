Ehliyet iptaline neden olan ihlaller tek tek açıklandı: İptal edilen ehliyet geri nasıl alıacak?

AK Parti milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan 30 maddelik yeni kanun teklifinde, milyonlarca sürücü adayını yakından ilgilendiren kritik düzenlemeler yer alıyor. Teklifte 0,20 promil üzeri alkol, drift ve makas gibi ihlaller aday sürücüler için ehliyet iptal nedeni olarak düzenlendi. Peki iptal edilen ehliyet nasıl geri alabilecek?
AK Parti milletvekillerinin TBMM Başkanlığı’na sunduğu 30 maddelik kanun teklifinde, aday sürücülere ilişkin yeni düzenlemeler de yer aldı. Teklife göre ilk kez ehliyet alanlar ile ehliyeti iptal edildikten sonra yeniden sürücü belgesi alanlar, iki yıl boyunca “aday sürücü” sayılacak.
Düzenlemeyle aday sürücülerin ehliyetlerinin iptaline neden olacak ihlaller doğrudan kanun metnine yazılıyor. Buna göre aday sürücülük süresi içinde 75 ceza puanının aşılması, araç cinsine bakılmaksızın 0,20 promilin üzerinde içkili araç kullanılması ve bazı trafik ihlallerinin üç kez tekrarlanması halinde sürücü belgesi iptal edilecek.
Teklifte drift atma ve trafikte makas atma gibi trafik güvenliğini ağır biçimde tehlikeye düşüren ihlaller de aday sürücüler açısından ehliyet iptal nedeni olarak düzenleniyor.
Aday sürücülük uygulaması daha önce Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararına konu olmuştu. AYM, aday sürücülerin ehliyetinin iptal edilmesine ilişkin şartların yönetmelikle belirlenmesini Anayasa’ya aykırı bulmuştu. Yeni teklifte bu nedenle iptal şartlarının Karayolları Trafik Kanunu’na eklenmesi öngörülüyor.
EHLİYETİ İPTAL EDİLENLER NASIL GERİ ALABİLECEK?
Teklifin yasalaşması halinde, ehliyeti iptal edilen aday sürücülerin yeniden belge alabilmesi için bekleme süresini doldurması, idari para cezalarını ödemesi, gerekli sağlık ve psikoteknik değerlendirme şartlarını yerine getirmesi ve yeniden sürücü kursu sürecinden geçmesi gerekecek.
Kuralları ihlal ederek aday sürücü belgesi iptal edilen kişilerin yeniden direksiyon başına geçebilmesi için zorlu bir süreci en baştan tamamlamaları gerekecek. Ehliyetini geri almak isteyenlerin yerine getirmesi gereken zorunlu şartlar şunlar:
Sürücü belgesinin iptali veya geçici geri alınması nedeniyle belirlenen "bekleme süresinin" tamamen dolmuş olması.
Kanun kapsamında yazılan idari para cezalarının tamamının eksiksiz ödenmiş olması.
Psiko-teknik değerlendirme ve psikiyatri uzmanı muayenesinden geçilerek, "sürücülüğe engel bir durumun bulunmadığını" gösterir sağlık raporunun alınması.
Tüm bu şartlar sağlandıktan ve belgeler ibraz edildikten sonra yeniden bir sürücü kursuna kayıt olunması ve sınavlarda başarılı olarak baştan "motorlu taşıt sürücüsü sertifikası" alınması.