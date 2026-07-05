Ehliyet iptaline neden olan ihlaller tek tek açıklandı: İptal edilen ehliyet geri nasıl alıacak?

EHLİYETİ İPTAL EDİLENLER NASIL GERİ ALABİLECEK?

Teklifin yasalaşması halinde, ehliyeti iptal edilen aday sürücülerin yeniden belge alabilmesi için bekleme süresini doldurması, idari para cezalarını ödemesi, gerekli sağlık ve psikoteknik değerlendirme şartlarını yerine getirmesi ve yeniden sürücü kursu sürecinden geçmesi gerekecek.

Kuralları ihlal ederek aday sürücü belgesi iptal edilen kişilerin yeniden direksiyon başına geçebilmesi için zorlu bir süreci en baştan tamamlamaları gerekecek. Ehliyetini geri almak isteyenlerin yerine getirmesi gereken zorunlu şartlar şunlar: