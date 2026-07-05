Memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SGK ve Bağ- Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları kesinleşti. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemeden yaklaşık 5,5 milyon emeklinin yararlanması bekleniyor. Peki düşük emekli aylığı maaş farkları ne zaman yatacak? İşte ödeme takvimi.

1 /8 Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş artış oranları belli oldu. Açıklanan 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz ayı itibarıyla maaşlarına yansıyacak artış oranı yüzde 17,76 olarak belirlendi. Söz konusu grup, doğrudan 6 aylık enflasyon farkı kadar zam alacak.

2 /8 En düşük emekli aylığı için kanun teklifi Meclis’e sunuldu mu? Mevcut durumda 20 bin lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığına da yüzde 17,76'lık artış yansıtılması kararlaştırıldı. AK Parti tarafından Meclis Başkanlığına sunulan kanun teklifiyle, en düşük emekli aylığı 23 bin 552 liraya çıkarılacak.

3 /8 Emekli aylığı maaş farkları ne zaman yatacak? Maaş artışlarının netleşmesinin ardından ödeme takvimi de netlik kazandı. Memurlar, zamlı maaşlarını 15 Temmuz tarihinde bordrolarında ve hesaplarında görecekler. 15 Temmuz'dan sonraki bir hafta içerisinde ise "14 günlük maaş farkı" ödemeleri hesaplara yatırılacak.

4 /8 SSK emeklileri, aylıklarını ayın 17'si ile 26'sı arasında zamlı haliyle alacaklar. Bağ-Kur emeklileri, artışlı ödemelerini ayın 25'i ile 28'i arasındaki ödeme günlerinde hesaplarında görecekler.

5 /8 Maaşlarını ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin zam farkı ödemeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından özel bir tarih açıklanacak.

6 /8 Açıklanan bu veriler ve Meclis'e sunulan düzenlemelerle birlikte, milyonlarca vatandaşın temmuz ayı itibarıyla yeni gelir tablosu şekillenmiş oldu.

7 /8 Emekli maaşı 20.000, 21.000, 22.000, 23.000, 25.000, 30.000, 34.000 lira olan ne kadar alacak? Açıklanan %17,76'lık SSK ve Bağ-Kur temmuz artış oranına göre, ceplere girecek net tutarlar şu şekilde listelenmektedir: 20.000 TL alan emeklinin yeni maaşı: 23,552 TL 21.000 TL alan emeklinin yeni maaşı: 24,729 TL 22.000 TL alan emeklinin yeni maaşı: 25,907 TL 23.000 TL alan emeklinin yeni maaşı: 27,084 TL 24.000 TL alan emeklinin yeni maaşı: 28,268 TL 25.000 TL alan emeklinin yeni maaşı: 29,440 TL