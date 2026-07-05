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Balçova Belediyesi meclis çoğunluğu kimde, hangi partide? Balçova'da belediye başkan vekili seçimi ne zaman yapılacak?

Balçova Belediyesi meclis çoğunluğu kimde, hangi partide? Balçova'da belediye başkan vekili seçimi ne zaman yapılacak?

13:285/07/2026, Pazar
G: 5/07/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'e ev hapsi kararı verilmişti. İçişleri Bakanlığı, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in görevden uzaklaştırıldığını duyurdu. Balçova'da belediye başkan vekili seçimi 10 Temmuz'da yapılacak. CHP, Selahattin Yıldız'ı aday gösterme kararı aldı. Peki Balçova Belediyesi’nde meclis çoğunluğu kimde? Balçova Belediyesi meclis meclis üyesi isimleri ve partilere göre dağılımı.

İzmir Valiliği, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in yerine başkan vekili seçiminin 10 Temmuz Cuma günü yapılacağını açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldığı hatırlatılarak, "Valiliğimizce 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesine göre belediye başkan vekili seçimi için belediye meclisinin 10 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10.00'da Balçova Belediyesi hizmet binası meclis salonunda olağanüstü toplanmasına karar verilmiştir." denildi. İşte Balçova Belediyesi meclis meclis üyesi isimleri ve partilere göre dağılımı.

#Balçova Belediyesi
#Onur Yiğit
#Balçova Belediyesi meclis meclis üyesi isimleri
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Balçova Belediyesi meclis çoğunluğu kimde, hangi partide? Balçova'da belediye başkan vekili seçimi ne zaman yapılacak?