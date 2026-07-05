Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliğine Ömer Fatih Sayan, Ahmet Çağrı İpek, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na ise Ahmet Hamdi Atalay atandı. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan Atalay, yüksek lisansını Gazi Üniversitesinde Siber Güvenlik üzerine yaptı.

Atalay, 2004-2009 yıllarında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda Üst Kurul Üyeliği yaptı. 2015-2020 yıllarında HAVELSAN AŞ'de Genel Müdürlük görevini yürüten Atalay, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkan Danışmanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Bakan Müşavirliği görevlerinde bulundu.