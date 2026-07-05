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Ahmet Hamdi Atalay kimdir?

Ahmet Hamdi Atalay kimdir?

13:015/07/2026, Pazar
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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ahmet Hamdi Atalay
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ahmet Hamdi Atalay

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcılığına da Ahmet Hamdi Atalay atandı. İşte Ahmet Hamdi Atalay'ın hayatı ve biyografisi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu üyeliğine Ömer Fatih Sayan, Ahmet Çağrı İpek, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Bakan Yardımcılığı'na ise Ahmet Hamdi Atalay atandı. Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ahmet Hamdi Atalay kimdir?

1984 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlayan Atalay, yüksek lisansını Gazi Üniversitesinde Siber Güvenlik üzerine yaptı.

Atalay, 2004-2009 yıllarında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda Üst Kurul Üyeliği yaptı. 2015-2020 yıllarında HAVELSAN AŞ'de Genel Müdürlük görevini yürüten Atalay, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkan Danışmanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığında Bakan Müşavirliği görevlerinde bulundu.

Atalay, 26 Eylül 2024'ten itibaren TÜRKSAT AŞ Genel Müdürü olarak görev yaptı.

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#Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı
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