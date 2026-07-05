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TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Adıyaman Sözleşmeleri Ne Zaman İmzalanacak? Adıyaman TOKİ Peşinat ve Taksit Ödemesi Ne Kadar?

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Adıyaman Sözleşmeleri Ne Zaman İmzalanacak? Adıyaman TOKİ Peşinat ve Taksit Ödemesi Ne Kadar?

11:425/07/2026, Pazar
G: 5/07/2026, Pazar
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TOKİ tarafından Adıyaman Merkez 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında başvurusu toplanan hak sahipleri için 3 Temmuz Cuma günü konut belirleme kurası çekildi. Hak sahiplerine konutlar, satış bedeli üzerinden %10 peşinat tutarı tahsil edilerek ve kalan borç bakiyesi 240 ay vadeli olarak taksitlendirilerek satılacak. Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacak. İşte Adıyaman 500 bin sosyal konut sözleşmesi imzalama tarihi ile TOKİ konut satış fiyatları peşinat ve aylık taksit ödeme tutarı listesi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 500.000 Sosyal Konut Projesi kapsamında başvuru toplanan hak sahipleri için; Adıyaman Merkez İndere Mahallesi Projesi’nde inşa ettirilen; 3+1 tipi 4912 adet konut için Konut Belirleme Kurası 3 Temmuz Cuma günü Saat 14:00’te, TPAO Adıyaman Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Konut yerlerini öğrenen hak sahipleri sözleşmesi imzalanma tarihi ile taksit ödemelerin ne zaman başlayacağını merak ediyor.

Adıyaman 500 bin sosyal konut sözleşmesi ne zaman imzalanacak?

Konut belirleme kurasından sonra Gayrimenkul Satış Sözleşmesi hak sahipleri tarafından, 20 Temmuz – 30 Eylül 2026 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası'nın Türkiye genelindeki tüm şubelerinde imzalanacak.

Adıyaman 500 bin sosyal konut projesi peşinatlar ne zaman yatırılacak?

Hak sahiplerine konutlar, satış bedeli üzerinden %10 peşinat (başvuru bedeli mahsup edildikten sonra kalan tutar) tutarı tahsil edilerek ve kalan borç bakiyesi 240 ay vadeli olarak taksitlendirilerek satılacaktır. Peşinat tutarı, sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecek.

Adıyaman 500 bin sosyal konut taksit ödemeleri ne zaman başlayacak?

Taksit ödemeleri, sözleşme tarihini takip eden ay itibariyle başlatılacaktır. İlk dönemsel artış tarihi, Ocak 2027 tarihinden itibaren başlatılacaktır. Hak sahiplerinin konutlarına ait kalan borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE oranını geçmeyecek şekilde artırılacaktır.

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. 

Adıyaman TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Satış Fiyatları


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TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Adıyaman Sözleşmeleri Ne Zaman İmzalanacak? Adıyaman TOKİ Peşinat ve Taksit Ödemesi Ne Kadar?