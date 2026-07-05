Facebook üzerinden Instagram’a giriş yapmak veya Facebook’tan Instagram’a geçmek için hesaplarınızı Meta Hesaplar Merkezi üzerinden birbirine bağlamanız gerekir. Instagram Facebook bağlantısı ekleme işlemi için Facebook ya da Instagram uygulamasında Ayarlar ve gizlilik bölümüne girerek Hesaplar Merkezi’ni açabilir, ardından Hesaplar kısmından Instagram hesabınızı ekleyebilirsiniz. Bağlantı tamamlandıktan sonra iki platform arasında daha kolay geçiş yapabilir, paylaşım ve giriş seçeneklerini tek yerden yönetebilirsiniz.
Bir Facebook hesabı kullanarak Instagram'a giriş yapmak mümkündür; ancak bunun için öncelikle iki hesabın birbiriyle bağlanmış olması gerekir. Facebook üzerinden Instagram'a giriş yapmak veya hızlıca geçiş yapabilmek için, Instagram uygulamasındaki "Hesaplar Merkezi" (Accounts Center) özelliğini kullanarak iki profilinizi eşleştirmeniz istenir.
Instagram giriş bilgilerini kullanarak giriş yapma
Instagram uygulamasını açın veya instagram.com adresine gidin.
Aşağıdakilerden birini girerek giriş yapın:
E-posta: Facebook hesabınızda kayıtlı herhangi bir e-posta adresini kullanarak giriş yapabilirsiniz.
Telefon numarası: Hesabınızda onaylanmış bir cep telefonu numaranız varsa buraya girebilirsiniz. (Ülke kodundan önce sıfır veya simge eklemeyin.)
Kullanıcı adı: Oluşturduysanız kullanıcı adınızla da giriş yapabilirsiniz.
Şifrenizi girin ve Giriş Yap'a tıklayın.
Instagram giriş bilgilerinizi kullanarak Instagram'a giriş yapma
Facebook ve Instagram hesaplarınız aynı Hesaplar Merkezi'ne eklendiği ve birbirlerine giriş yapmalarına izin verildiği sürece Facebook giriş bilgilerinizi kullanarak Instagram hesabınıza giriş yapabilirsiniz.
Örneğin, Instagram giriş ekranınızdan Instagram hesabınıza giriş yapmak için Facebook hesabınızla ilişkili telefon numaranızı veya e-posta adresinizi ve şifrenizi girebilirsiniz.
Not: Facebook veya Instagram hesabınızda iki faktörlü kimlik doğrulamasını etkinleştirdiyseniz tanınmayan bir cihazdan Facebook'a giriş yapmak için Instagram giriş bilgilerinizi kullanamazsınız.
Giriş ekranınızdaki kayıtlı hesaplar
Giriş yaparken Facebook gibi Meta uygulamalarındaki birden fazla hesabı görebilir ve giriş yapmak için bunları kullanabilirsiniz. Giriş yapmak için kullanabileceğiniz diğer hesaplar aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı nedeniyle görünebilir:
Hesaba yakın zamanda aynı cihazdan giriş yapılmış olabilir.
Aynı Hesaplar Merkezi'ne eklenmiş birden fazla hesabınız varsa bu hesaplardan diğerine erişebiliyor olabilirsiniz.
Bir Android telefon kullanıyorsanız sahip olduğunuz herhangi bir Facebook veya Instagram hesabıyla ilişkili bir Google hesabına giriş yapmış olabilirsiniz.
Kaydedilmiş bir hesapla giriş yapılması e-posta veya cep telefonu numaranızı ve şifrenizi girmek yerine tek dokunuşla kolayca giriş yapmanızı sağlar. Bazı durumlarda yine de şifrenizi girmeniz gerekebilir. Giriş ekranında görünen kaydedilmiş hesapları istediğiniz zaman kaldırabilirsiniz.