Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Facebook hesabı ile Instagram'a giriş yapma

Facebook hesabı ile Instagram'a giriş yapma

13:485/07/2026, Pazar
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Facebook üzerinden Instagram’a giriş yapmak veya Facebook’tan Instagram’a geçmek için hesaplarınızı Meta Hesaplar Merkezi üzerinden birbirine bağlamanız gerekir. Instagram Facebook bağlantısı ekleme işlemi için Facebook ya da Instagram uygulamasında Ayarlar ve gizlilik bölümüne girerek Hesaplar Merkezi’ni açabilir, ardından Hesaplar kısmından Instagram hesabınızı ekleyebilirsiniz. Bağlantı tamamlandıktan sonra iki platform arasında daha kolay geçiş yapabilir, paylaşım ve giriş seçeneklerini tek yerden yönetebilirsiniz.

Bir Facebook hesabı kullanarak Instagram'a giriş yapmak mümkündür; ancak bunun için öncelikle iki hesabın birbiriyle bağlanmış olması gerekir. Facebook üzerinden Instagram'a giriş yapmak veya hızlıca geçiş yapabilmek için, Instagram uygulamasındaki "Hesaplar Merkezi" (Accounts Center) özelliğini kullanarak iki profilinizi eşleştirmeniz istenir.

Instagram giriş bilgilerini kullanarak giriş yapma 

Instagram uygulamasını açın veya instagram.com adresine gidin.

Aşağıdakilerden birini girerek giriş yapın:

E-posta: Facebook hesabınızda kayıtlı herhangi bir e-posta adresini kullanarak giriş yapabilirsiniz.

Telefon numarası: Hesabınızda onaylanmış bir cep telefonu numaranız varsa buraya girebilirsiniz. (Ülke kodundan önce sıfır veya simge eklemeyin.)

Kullanıcı adı: Oluşturduysanız kullanıcı adınızla da giriş yapabilirsiniz.

Şifrenizi girin ve Giriş Yap'a tıklayın.

Instagram giriş bilgilerinizi kullanarak Instagram'a giriş yapma

Facebook ve Instagram hesaplarınız aynı Hesaplar Merkezi'ne eklendiği ve birbirlerine giriş yapmalarına izin verildiği sürece Facebook giriş bilgilerinizi kullanarak Instagram hesabınıza giriş yapabilirsiniz.

Örneğin, Instagram giriş ekranınızdan Instagram hesabınıza giriş yapmak için Facebook hesabınızla ilişkili telefon numaranızı veya e-posta adresinizi ve şifrenizi girebilirsiniz.

Not: Facebook veya Instagram hesabınızda iki faktörlü kimlik doğrulamasını etkinleştirdiyseniz tanınmayan bir cihazdan Facebook'a giriş yapmak için Instagram giriş bilgilerinizi kullanamazsınız.

Giriş ekranınızdaki kayıtlı hesaplar

Giriş yaparken Facebook gibi Meta uygulamalarındaki birden fazla hesabı görebilir ve giriş yapmak için bunları kullanabilirsiniz. Giriş yapmak için kullanabileceğiniz diğer hesaplar aşağıdaki nedenlerden biri veya birkaçı nedeniyle görünebilir:

Hesaba yakın zamanda aynı cihazdan giriş yapılmış olabilir.

Aynı Hesaplar Merkezi'ne eklenmiş birden fazla hesabınız varsa bu hesaplardan diğerine erişebiliyor olabilirsiniz.

Bir Android telefon kullanıyorsanız sahip olduğunuz herhangi bir Facebook veya Instagram hesabıyla ilişkili bir Google hesabına giriş yapmış olabilirsiniz.

Kaydedilmiş bir hesapla giriş yapılması e-posta veya cep telefonu numaranızı ve şifrenizi girmek yerine tek dokunuşla kolayca giriş yapmanızı sağlar. Bazı durumlarda yine de şifrenizi girmeniz gerekebilir. Giriş ekranında görünen kaydedilmiş hesapları istediğiniz zaman kaldırabilirsiniz.

#Facebook
#Facebook giriş
#Instagram
#Instagram giriş
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünya Kupası çeyrek finale çıkan takımlar hangileri? 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman?