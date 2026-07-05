Bir Android telefon kullanıyorsanız sahip olduğunuz herhangi bir Facebook veya Instagram hesabıyla ilişkili bir Google hesabına giriş yapmış olabilirsiniz.

Kaydedilmiş bir hesapla giriş yapılması e-posta veya cep telefonu numaranızı ve şifrenizi girmek yerine tek dokunuşla kolayca giriş yapmanızı sağlar. Bazı durumlarda yine de şifrenizi girmeniz gerekebilir. Giriş ekranında görünen kaydedilmiş hesapları istediğiniz zaman kaldırabilirsiniz.