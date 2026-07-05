MEB öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru takvimini duyurdu. 2026 yaz tatili döneminde il içi ve iller arası tayin başvurusu yapmak isteyen öğretmenler için ön başvuru, tercih, atama ve ilişik kesme tarihleri belli oldu. Başvurular MEBBİS ve personel.meb.gov.tr üzerinden iki aşamalı yapılacak; ön başvuru yapmayan öğretmenler tercih sürecine katılamayacak. İşte öğretmen atamalarına yönelik başvuru tarihleri ve detaylar.

1 /7 Millî Eğitim Bakanlığı, 2026 yaz tatili döneminde öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuru takvimini açıkladı. İl içi ve iller arası başvurular iki aşamada alınacak; ön başvuru yapmayan öğretmenler tercih aşamasına geçemeyecek.

2 /7 Öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu 13 Temmuz’da başlıyor

Millî Eğitim Bakanlığı, 2026 yaz tatili döneminde öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvurusu için takvimi duyurdu. Buna göre öğretmenler, il içinde ilçe grupları arasında veya iller arasında mazeretlerine bağlı olarak yer değişikliği talebinde bulunabilecek.

Başvurular iki aşamalı yürütülecek. Öğretmenler ilk aşamada ön başvuru yapacak, ön başvurusu onaylananlar ikinci aşamada tercih başvurusunda bulunabilecek.

3 /7 İl içi yer değiştirme takvimi

İl içinde ilçe grupları arasında mazerete bağlı yer değiştirmek isteyen öğretmenler için ön başvurular 13 Temmuz’da başlayacak ve 24 Temmuz’da sona erecek.

İl içi süreçte öne çıkan tarihler şöyle:

Ön başvuru: 13-24 Temmuz 2026

Tercih başvurusu: 27-29 Temmuz 2026

Tercih başvurusu bitiş saati: 29 Temmuz 2026 saat 16.00

Atama tarihi: 30 Temmuz 2026

Tebligat ve ilişik kesme işlemleri: 31 Temmuz 2026

Ön başvuru yapmayan öğretmenler, tercih başvurusu aşamasına geçemeyecek.

4 /7 İller arası yer değiştirme takvimi

İller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvurularında da ön başvuru süreci 13 Temmuz’da başlayacak ve 24 Temmuz’da tamamlanacak.

İller arası başvuru takvimi ise şöyle:

Ön başvuru: 13-24 Temmuz 2026

Tercih başvurusu: 4-7 Ağustos 2026

Tercih başvurusu bitiş saati: 7 Ağustos 2026 saat 16.00

Atama tarihi: 11 Ağustos 2026

Tebligat ve ilişik kesme işlemleri: 12 Ağustos 2026

MEB’in yayımladığı duyuruda, başvuruların aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlere bağlı yer değiştirme kapsamında iki aşamalı yapılacağı belirtildi.

5 /7 Başvurular nasıl yapılacak?

Öğretmenler başvurularını “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adresleri üzerinden Elektronik Başvuru Formu doldurarak yapacak.

Başvuru sürecinde gerekli belgeler eğitim kurumu müdürlüğüne teslim edilecek. Sürecin ön başvuru ve tercih başvurusu olmak üzere iki aşamada tamamlanması gerekiyor.

6 /7 Aile birliği mazereti kimleri kapsıyor?

Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme başvurularında, öğretmenin eşinin çalışma durumu esas alınacak. Bu kapsamda eşi aşağıdaki statülerde çalışan öğretmenler başvuruda bulunabilecek:

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A veya 4/B maddeleri kapsamında çalışanlar

506 sayılı Kanun’un geçici 20’nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi çalışanlar

TOBB ve odalar gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında çalışanlar

Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak görev yapanlar

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında çalışanlar

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında çalışanlar

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında çalışanlar

399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar

Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar

Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlar

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar

Baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışan avukatlar

İl içi başvurularda öğretmenler aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilecek. İller arası başvurularda ise öğretmenler, eşinin görev yaptığı ile yer değiştirme başvurusu yapabilecek.