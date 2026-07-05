Ankara’da NATO Zirvesi için hangi yollar kapatılacak? İşte 7-8 Temmuz Ankara'daki haritalı kapalı yollar ve alternatif güzergahlar listesi

Ankara’da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi başta olmak üzere Yenimahalle, Çankaya ve konvoy geçiş güzergâhlarında uygulanacak trafik kısıtlamaları nedeniyle sürücülerin seyahat planlarını güncellemesi gerekiyor.
Ankara kapalı yollar listesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi öncesi netleşti. Başkentte bazı cadde, bulvar ve sokaklar araç trafiğine kapatılacak; sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirilecek.
Ankara’da yollar ne zaman kapanacak?
Ankara kapalı yollar uygulaması, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 07.00 itibarıyla başlayacak. Bazı noktalarda trafik kısıtlaması 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar sürecek.
Zirve toplantılarının yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki kısıtlamalar ise 7 Temmuz 2026 Salı günü saat 07.00’de başlayacak ve 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 23.59’da sona erecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, kapalı yollar ve alternatif ulaşım güzergâhları için trafik haritası hazırlandığını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde kapanacak yollar
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde 7 Temmuz Salı günü saat 07.00’den 8 Temmuz Çarşamba günü saat 23.59’a kadar şu güzergâhlar araç trafiğine kapatılacak:
- Cumhurbaşkanlığı Bulvarı
- Cumhurbaşkanlığı Caddesi
- Alparslan Türkeş Caddesi
- Beştepe Caddesi
- Söğütözü Caddesi
- Bahriye Üçok Caddesi
- Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi’nin İsmail Karakaya Caddesi ile Söğütözü Caddesi arasında kalan bölümü
- Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi’nin Dumlupınar Bulvarı ile Çetin Emeç Bulvarı arasında kalan kısmı
- Sakıp Sabancı Bulvarı’nın Beştepe Caddesi ile AŞTİ arasında kalan bölümü
Bu güzergâhlarda araç parkına izin verilmeyecek. Park halinde bulunan araçlar ekipler tarafından kaldırılacak.
Konaklama bölgelerinde uygulanacak trafik tedbirleri
Zirve kapsamında konuk devlet ve hükümet başkanları ile heyetlerin konaklayacağı bölgelerde de trafik düzenlemesi uygulanacak. Bu noktalarda kısıtlamalar 6 Temmuz Pazartesi günü saat 07.00’de başlayacak ve 8 Temmuz Çarşamba günü saat 23.59’a kadar devam edecek.
Yenimahalle’de kapanacak yollar
Yenimahalle ilçesinde kapatılacak cadde ve sokaklar şöyle:
- Mehmet Akif Ersoy Mahallesi: 350. Sokak, 286. Sokak
- Çamlıca Mahallesi: 147. Sokak, 145. Sokak
- Selçuk Ecza Deposunun Anadolu Bulvarı’na bakan giriş kapısı tarafındaki yol
- Macun Mahallesi: 173. Cadde, 171. Cadde, 172. Cadde
- Beştepe Mahallesi: Yaşam Caddesi, Adalet Sokak, 5. Sokak, Nergiz Sokak, 4. Sokak, 3. Sokak, 1. Sokak
Çankaya’da kapanacak yollar
Çankaya ilçesinde kapatılacak cadde ve sokaklar şu şekilde açıklandı:
- Yıldızevler Mahallesi: Kişinev Caddesi, Jose Marti Caddesi, 720. Sokak, 721. Sokak
- Kavaklıdere Mahallesi: Tahran Caddesi, Billur Sokak, Bülten Sokak, Güniz Sokak, Arjantin Caddesi, İran Caddesi, Polonya Caddesi, Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak, Boğaz Sokak, Gülözü Sokak
- Atatürk Bulvarı’nın John F. Kennedy Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü
- Kızılırmak Mahallesi: Ufuk Üniversitesi Caddesi, 1443. Sokak, 1452. Sokak
- Oğuzlar Mahallesi: 1377. Sokak, 1380. Sokak, 1381. Sokak
- Söğütözü Mahallesi: 2168. Sokak, 2169. Sokak, 2170. Sokak
- Üniversiteler Mahallesi: İhtiyaç olması halinde Bilkent Kampüsü içindeki cadde ve sokakların tamamı, İhsan Doğramacı Bulvarı, 1600. Cadde, 1613. Cadde
Konvoy geçişlerinde trafiğe kapatılacak güzergâhlar
Konuk devlet ve hükümet başkanları ile heyetlerin kullanacağı bazı güzergâhlar, yalnızca konvoy geçişleri sırasında araç trafiğine kapatılacak. Bu güzergâhlarda da araç parkına izin verilmeyecek.
Konvoy geçişleri sırasında kapatılacak yollar şöyle:
- Ankara Çevre Yolu’nun Mamak ilçesi Ortaköy mevkisi bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümü
- Özal Bulvarı
- İsmet İnönü Bulvarı
- Ankara Bulvarı
- Anadolu Bulvarı
- Atatürk Bulvarı’nın Sıhhiye Köprüsü ile Çankaya Caddesi arasında kalan bölümü
- Mevlana Bulvarı’nın Kepekli Kavşak ile Akköprü arasında kalan bölümü
- Dumlupınar Bulvarı’nın İsmet İnönü Bulvarı ile 1596. Cadde arasında kalan bölümü
- 1071 Malazgirt Bulvarı’nın Dumlupınar Bulvarı ile Mevlana Bulvarı arasında kalan bölümü
- Türk Kızılayı Caddesi
- Cinnah Caddesi
- Çankaya Caddesi
- Simon Bolivar Caddesi
- Rabindranath Tagore Caddesi
- John F. Kennedy Caddesi
- 2453. Sokak
Ankara alternatif güzergâhlar listesi
Trafik düzenlemesi süresince sürücülerin kullanabileceği alternatif yollar da belirlendi. Buna göre:
- Mevlana Bulvarı’nı Kepekli yönünden kullanacak sürücüler, Turan Güneş Bulvarı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı ve Dikmen Caddesi’ni tercih edebilecek.
- Mevlana Bulvarı’na Akköprü yönünden girmek isteyen sürücüler, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve İstanbul Caddesi’ni kullanabilecek.
- Anadolu Bulvarı’nı kullanacak sürücüler için Melih Gökçek Bulvarı, Şaşmaz Bulvarı, İvedik Caddesi ve Serhat Caddesi alternatif olacak.
- Atatürk Bulvarı güzergâhındaki sürücüler, Necatibey Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi’ne yönlendirilecek.
- Ankara Bulvarı’nı kullanacak sürücüler, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Başkent Bulvarı ve Bağdat Caddesi’ni alternatif güzergâh olarak değerlendirebilecek.
Yetkililer, sürücülerin trafik işaretlerine ve yönlendirme tabelalarına uyması gerektiğini bildirdi. Vatandaşların seyahat planlarını kapalı yollar ve alternatif güzergâhları dikkate alarak yapması istendi.
ANKARA TRAFİĞE KAPALI YOLLAR İLE ALTERNATİF GÜZERGAHLAR HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ