Ankara’da NATO Zirvesi için hangi yollar kapatılacak? İşte 7-8 Temmuz Ankara'daki haritalı kapalı yollar ve alternatif güzergahlar listesi





Ankara’da yollar ne zaman kapanacak?





Ankara kapalı yollar uygulaması, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi kapsamında 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü saat 07.00 itibarıyla başlayacak. Bazı noktalarda trafik kısıtlaması 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar sürecek.





Zirve toplantılarının yapılacağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki kısıtlamalar ise 7 Temmuz 2026 Salı günü saat 07.00’de başlayacak ve 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 23.59’da sona erecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, kapalı yollar ve alternatif ulaşım güzergâhları için trafik haritası hazırlandığını duyurdu.







