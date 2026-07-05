Konya hava durumu: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz (Kahramanmaraş ve Hatay'ın iç kesimleri hariç), İç Anadolu (Sivas hariç), Karadeniz (Bayburt hariç), Doğu Anadolu’nun doğusu (Erzurum ve Ardahan hariç) ile Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Konya için kuvvetli sağanak uyarısı

Yağışların, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Denizli çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

5 Temmuz Pazar günü gökgürültülü sağanak yağış bekleniyor. En düşük sıcaklık 20, en yüksek sıcaklık 31 derece olarak tahmin ediliyor. Nem oranı yüzde 28 ila 72 arasında değişirken, rüzgarın saatte 18 kilometre hıza ulaşması öngörülüyor.

6 Temmuz Pazartesi günü mevzi sağanak yağış görülecek. Hava sıcaklığı 19 ila 27 derece arasında seyredecek. Nem oranı yüzde 40 ile 77 arasında değişecek. 7 Temmuz Salı günü parçalı bulutlu hava etkili olacak. Gün içinde sıcaklığın 29 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, en düşük sıcaklık 19 derece olarak tahmin ediliyor.



