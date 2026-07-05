Şiddetli fırtına ve sağanak yağışın görüldüğü bazı bölgelerde denize girmek yasaklandı. Toplam 10 ilde vatandaşların can güvenliği için sahiller boş kaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından; yüksek dalga boyu, kuvvetli rüzgar ve boğulma vakalarına yol açan tehlikeli rip akıntıları nedeniyle Marmara ve Karadeniz’deki birçok kentte denize girmek geçici süreyle yasaklandı.
KOCAELİ
Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle tüm plajlarda 2 gün denize girilmesine izin verilmeyecek.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçedeki olumsuz hava ve deniz şartları etkili oluyor. Bu sebeple bugün ve yarın tüm sahillerde denize girmek yasaklandı. Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi.
KIRKLARELİ
Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Demirköy ve Vize ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişlere iki gün yasak getirildi.
Olumsuz hava ve deniz koşulları sebebiyle Kıyıköy ve İğneada beldelerindeki tüm plajlarda denize girilmesi bugün ve yarın yasaklandı.
Vatandaşlardan yasağa uymaları istendi. Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gün boyu plajlarda denetimlerde bulunacağı belirtildi.
TEKİRDAĞ
Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde, olumsuz hava şartları nedeniyle tüm plajlarda 2 gün denize girmek yasaklandı.
Tekirdağ Valiliğince yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 4-5 Temmuz'da Saray ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.
Vatandaşlardan yasağa uymaları istenilen açıklamada, jandarma ekiplerinin bölgede denetimlerde bulunacağı vurgulandı.
SAMSUN
Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmediği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Atakum, 19 Mayıs, Bafra, Alaçam ve Yakakent ilçelerimizde halihazırda dalga yüksekliği 1,5 metreye yakın ve rüzgar hızı 15-20 deniz mili olduğundan muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına bu ilçelerimizde bu saat itibarıyla denize girilmemesi önemle duyurulur." ifadesine yer verildi.
ORDU
Ordu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ve pazar günü için denize giriş yasağı getirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, denizde kuvvetli rüzgara bağlı olarak yüksek dalga ve rip akıntısı oluşabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Alınan meteorolojik veriler doğrultusunda, yaşanabilecek suda boğulma olaylarını önlenmek amacıyla Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu Kararı ile 4 Temmuz Cumartesi günü ilimizin doğu kesiminde Perşembe, Altınordu ve Gülyalı ilçesinde saat 14.00'ten sonra, batı kesiminde Fatsa ve Ünye ilçesinde ise gün boyu, 5 Temmuz Pazar günü il genelinde denize girmek yasaklanmıştır. Üzücü olaylar yaşanmaması için vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir."
KARADENİZ'DEKİ 4 İLDE DENİZE GİRİLMESİNE İZİN VERİLMEYECEK
Trabzon, Giresun, Rize ve Artvin'de olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın denize girilmesine izin verilmeyecek.
Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda, 5 Temmuz Pazar günü il genelinde denize girilmesinin yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, "Vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması, suda boğulma vakalarının önlenmesi ve muhtemel üzücü olayların yaşanmaması amacıyla alınan bu karara titizlikle uyulması büyük önem arz etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Giresun, Rize ve Artvin valiliklerinden yapılan açıklamalarda da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın tüm sahil ve plajlarda denize girilmesine izin verilmeyeceği kaydedildi.
İSTANBUL'UN 3 İLÇESİNDE HAFTA SONU DENİZE GİRMEK YASAKLANDI
Beykoz, Arnavutköy ve Sarıyer'de dalga yüksekliğinin artması nedeniyle 2 gün boyunca denize girmek yasaklandı.