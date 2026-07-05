ORDU





Ordu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın ve pazar günü için denize giriş yasağı getirildi.





Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmelere göre, denizde kuvvetli rüzgara bağlı olarak yüksek dalga ve rip akıntısı oluşabileceğinin tahmin edildiği belirtildi.





Açıklamada, şunlar kaydedildi:





"Alınan meteorolojik veriler doğrultusunda, yaşanabilecek suda boğulma olaylarını önlenmek amacıyla Ordu Valiliği Suda Boğulma Olaylarını Önleme Komisyonu Kararı ile 4 Temmuz Cumartesi günü ilimizin doğu kesiminde Perşembe, Altınordu ve Gülyalı ilçesinde saat 14.00'ten sonra, batı kesiminde Fatsa ve Ünye ilçesinde ise gün boyu, 5 Temmuz Pazar günü il genelinde denize girmek yasaklanmıştır. Üzücü olaylar yaşanmaması için vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesi önem arz etmektedir."