2026 Dünya Kupası’nda son 16 turu heyecanı devam ederken çeyrek finale yükselen ilk takımlar da belli oldu. Fas, Kanada’yı 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırırken, Fransa ise Paraguay karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetle tur atlayan bir diğer takım oldu. Böylece turnuvada ilk çeyrek final eşleşmesi Fransa-Fas olarak netleşti. Son 16 turundaki diğer karşılaşmaların tamamlanmasıyla çeyrek finale yükselecek kalan takımlar da belli olacak. İşte 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman?

1 /7 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan dolu son 16 turu maçları devam ederken, rakiplerini elemeyi başararak adını çeyrek finale yazdıran ilk takımlar belli oldu. Turnuvanın açılış gününde ev sahiplerinden Kanada'yı net bir skorla 3-0 mağlup eden Fas, çeyrek finale yükselen ilk ekip olma başarısını gösterdi.

2 /7 Dünya Kupası çeyrek final oynayacak ülkeler-takımlar hangileri? Son 16 turunun bir diğer kritik eşleşmesinde ise son finalist Fransa, zorlu geçen mücadelede Paraguay'ı Kylian Mbappé'nin penaltı golüyle 1-0 yenerek çeyrek final biletini cebine koydu. Bu sonuçların ardından turnuvanın ilk çeyrek final eşleşmesi de Fas ile Fransa arasında netleşmiş oldu. Diğer çeyrek finalistler ise Brezilya-Norveç, Meksika-İngiltere, Portekiz-İspanya, ABD-Belçika, Arjantin-Mısır ve İsviçre-Kolombiya arasında oynanacak son 16 turu karşılaşmalarının ardından sırasıyla netlik kazanacak.

3 /7 2026 Dünya Kupası son 16 turu maç programı 5 Temmuz 23:00 Brezilya - Norveç 6 Temmuz 03:00 Meksika - İngiltere 6 Temmuz 22:00 Portekiz - İspanya

4 /7 7 Temmuz 03:00 ABD - Belçika 7 Temmuz 19:00 Arjantin - Mısır 7 Temmuz 23:00 İsviçre - Kolombiya

5 /7 6 Temmuz 03:00 Meksika - İngiltere 6 Temmuz 22:00 Portekiz - İspanya.

6 /7 Dünya Kupası çeyrek final maçları ne zaman? Çeyrek final karşılaşmaları 9-12 Temmuz, yarı finaller 14-15 Temmuz, üçüncülük maçı 18 Temmuz ve final ise 19 Temmuz tarihinde oynanacak.