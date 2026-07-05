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Son seçim anketi sonuçlarında büyük fark: CHP'de koltuk kavgası oyları eritti, AK Parti arayı açtı

Son seçim anketi sonuçlarında büyük fark: CHP'de koltuk kavgası oyları eritti, AK Parti arayı açtı

15:035/07/2026, Pazar
G: 5/07/2026, Pazar
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MetroPoll Araştırma’nın Haziran 2026 anketinde partilerin güncel oy oranları paylaşıldı. AK Parti birinci sıradaki yerini korurken, CHP oylarındaki gerileme dikkat çekti. "Bu pazar seçim olsa ne olur?" sorusuna verilen cevaplarda AK Parti’nin yükselişi ve CHP’nin düşüş trendi öne çıktı. Son verilere göre partilerin oy oranları şöyle şekillendi:

CHP’de sular durulmuyor. İhraç tartışmaları ve kurultay sürecinin gölgesinde her geçen gün yeni bir krizin yaşandığı partide, seçmenin nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu. Yapılan son araştırmada katılımcılara, mevcut siyasi denklem üzerinden “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Bu pazar seçim olsa kim kazanır, hangi partinin ne kadar oyu var? 

MetroPoll Araştırma’nın haziran ayına ilişkin “Türkiye’nin Nabzı” araştırmasının sonuçları paylaşıldı. 15 – 25 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştiren araştırma, 1165 kişi ile yapıldı.

Ankette katılımcılara “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Kararsızlar, Cevapsız ve Protesto Oy oransal olarak dağıtıldıktan sonra AK Parti 31,1 puan ile ilk sırada yer aldı.

CHP’nin ise 27,5 puana gerilediği görüldü.

Ankette, “Mutlak butlan kararı ve bunu takip eden liderlik değişiminin ardından CHP’nin oy oranında düşüş gözlendi. Ankette partilerin oy oranı şöyle oldu:

• AK Parti: % 31,1

• CHP: % 27,5

• DEM Parti: % 12,7

• MHP: % 7,5

• İYİ Parti: % 6,5

• Zafer Partisi: % 4,2

• Yeniden Refah: % 2,6

• Anahtar Partisi: % 3,2

• Diğer: % 4,7

Yeni bir parti kurulmazsa kime, hangi partiye oy verirsiniz?

SONAR Araştırma da son yaşananların ardından seçmenin nabzını ölçmek için güncel bir anket çalışmasına imza attı. Ankette katılımcılara, “Yeni bir parti kurulmadığı takdirde hangi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. Anket sonuçlarına göre partilerin oy oranları şöyle sıralandı:

AK Parti: %30,3

CHP: %13,1

DEM Parti: %13,0

İYİ Parti: %12,7

MHP: %10,7

Zafer Partisi: %5,6

Anahtar Parti: %4,4


İhsan Aktaş'ın Bugün seçim olsa: Mutlak butlan kararından sonra CHP’de son durum yazısı için tıklayın

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