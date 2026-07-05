CHP’de sular durulmuyor. İhraç tartışmaları ve kurultay sürecinin gölgesinde her geçen gün yeni bir krizin yaşandığı partide, seçmenin nasıl bir tutum sergileyeceği merak konusu oldu. Yapılan son araştırmada katılımcılara, mevcut siyasi denklem üzerinden “Bu pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi.