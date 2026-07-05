TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavı ne zaman?

TUS ve STS Tıp Doktorluğu başvuruları 8-16 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Sınava katılmak isteyen adaylar, başvuru süreci boyunca işlemlerini ilgili sistem üzerinden tamamlayabilecek. Adayların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için başvuru kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve işlemlerini son güne bırakmamaları önem taşıyor. İşte 2026 TUS-STS Tıp Doktorluğu 2. dönem sınavı tarihi.

1 /4 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS Tıp Doktorluğu) için adayların beklediği başvuru takvimi netleşti.

2 /4 TUS ve STS Tıp Doktorluğu başvuruları ne zaman başlayacak? 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 2. Dönem) ile 2026 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) başvuruları 8 - 16 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

3 /4 Adaylar, başvurularını 8 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir." bilgisine yer verildi.