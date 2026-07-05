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İçişleri Bakanlığından 10 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı

İçişleri Bakanlığından 10 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı

14:395/07/2026, Pazar
AA
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İçişleri Bakanlığından 10 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı
İçişleri Bakanlığından 10 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı

İçişleri Bakanlığı, 10 il için sağanak nedeniyle "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Buna göre, bugün Doğu Karadeniz kıyılarında beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanağın, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Muğla ve Antalya'nın iç kesimleri, Denizli'nin güneyi ile Isparta ve Burdur çevrelerinde yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli olması isteniyor.


#İçişleri Bakanlığı
#Meteoroloji
#sarı kod
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