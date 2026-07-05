İstanbul yaz yağmuruna teslim

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan ve öğleye doğru şiddetini artıran sağanak, kentin birçok ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklar kısa sürede göle dönerken, alt geçitler su altında kaldı, bazı araçlar yolda mahsur kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı. En büyük zararın yaşandığı noktalardan biri ise Üsküdar'daki tarihi Sahaflar Çarşısı oldu. Çok sayıda ilçede su tahliye çalışması başlatılırken, vatandaşlar da kendi imkanlarıyla iş yerlerini ve evlerini kurtarmaya çalıştı.

KİTAPLAR SU ALTINDA KALDI

Sağanağın en ağır bilançosu Üsküdar'da ortaya çıktı. Kuvvetli yağışın ardından deniz, karayla birleşti. Araçlar sahil yolunda ilerlemekte güçlük yaşadı. Meydanda biriken yağmur suyunun tarihi Sahaflar Çarşısı'na dolmasıyla çarşıdaki su seviyesi yer yer bir metreyi aştı. Bel hizasına kadar yükselen su nedeniyle birçok kitap, el yazması eser ve koleksiyon parçaları zarar gördü. Çarşı esnafı Ali Karabeyeser, yağışın başlamasının ardından defalarca yetkililere haber verdiklerini belirterek, ekiplerin yaklaşık bir buçuk saat sonra geldiğini söyledi. Su seviyesinin bu sürede bir metrenin üzerine çıktığını ifade eden Karabeyeser, "Buradaki 7 dükkanın koleksiyonlarının büyük bir kısmı çöpe dönmüş durumda. Çok kıymetli eserler su altında kaldı ve çöp oldu. Defalarca uyarı yapmamıza rağmen gerekli önlemler alınmadı" dedi. Esnaflardan Nihat Yalçın da daha önce de benzer su baskınları yaşandığını ancak bu kez hasarın çok daha büyük olduğunu belirterek, mazgallarda yaşanan sorunun önceden bildirildiğini, buna rağmen müdahalede gecikildiğini söyledi.

SAKSIYA TUTUNARAK KURTULDU

Sağanağın etkili olduğu bir diğer ilçe Kağıthane oldu. Özellikle Çağlayan Mahallesi'nde cadde ve sokaklar kısa sürede suyla dolarken park halindeki ve seyir halindeki araçlar su içinde kaldı. Beşiktaş'ta özellikle Sinanpaşa Mahallesi Ihlamurdere Caddesi, Çırağan Caddesi ve Bomonti-Beşiktaş Tüneli çıkışında yoğun su birikintileri oluştu. Ihlamurdere Caddesi'nde sel sularına kapılmamak için yol kenarındaki büyük bir saksıya tutunan kadın, çevredeki vatandaşların yardımıyla güvenli alana çıkarıldı. Aynı bölgede bir motosiklet sürücüsü su birikintisi nedeniyle dengesini kaybederek devrilirken, çevrede bulunan vatandaşlar sürücüyü ayağa kaldırdı.

TÜNELLER DOLDU

Sağanak nedeniyle Zincirlikuyu'da Nispetiye Caddesi bağlantısındaki mezarlık önünde bulunan alt geçit tamamen su altında kaldı. Bazı araçlar burada mahsur kalırken ekipler su tahliye çalışması yürüttü. İstanbul'un tarihi ticaret merkezlerinden Kapalıçarşı'da da yağışın etkisi hissedildi. Esnaf iş yerlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalanan turistler kapalı alanlara sığındı.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE DERE TAŞTI

Küçükçekmece’de bir derenin taşmasına neden oldu. Taşan dere nedeniyle iş yerini su basan vatandaş kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı. Gün boyu aralıksız yağan yağış akşam saatlerinde etkisini kaybetti.

ANADOLU YAKASINDA DA YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Kadıköy'de bir sitenin otoparkı da yağışın etkisiyle sular altında kaldı. Çekmeköy'de tıkanan rögarı bir vatandaş sopa yardımıyla açmaya çalıştı. AKOM, kentteki bazı noktalara yaklaşık 45 dakika içerisinde ortalama 40 ila 57 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.

Yağış Marmara'yı vurdu

Sağanak yağış yalnızca İstanbul'da değil, Marmara'nın birçok ilinde de yaşamı olumsuz etkiledi. Meteorolojinin peş peşe yaptığı uyarıların ardından Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Edirne'de cadde ve sokaklar su altında kalırken, trafikte aksamalar yaşandı. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, Kocaeli'nde motosiklet ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı, Edirne'de ise yıldırım isabet eden ahırda 3 büyükbaş hayvan telef oldu. Tekirdağ'da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs durakları, ATM önleri ve ağaç altlarına sığındı. Öte yandan Artvin açıklarında oluşan hortum kameralara yansıdı.







