Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
5 il için sarı kodlu alarm verildi: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

5 il için sarı kodlu alarm verildi: Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı

11:365/07/2026, Pazar
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarısı geldi. Yurt genelinde hava durumu mevsim normallerinde seyrederken, Karadeniz bölgesini şiddetli sağanak vuracak. 5 il için 'sarı kodlu' alarm verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre, yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya, Akdeniz (Kahramanmaraş ve Hatay'ın iç kesimleri hariç), İç Anadolu (Sivas hariç), Karadeniz (Bayburt hariç), Doğu Anadolu’nun doğusu (Erzurum ve Ardahan hariç) ile Sakarya, Bilecik, Afyonkarahisar, Uşak, Muğla, Aydın ve Denizli çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın, genellikle kuzey, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ile Kıyı Ege’de kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Denizli çevreleri ile Konya'nın batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

#hava durumu
#meteoroloji
#sağanak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Adıyaman Sözleşmeleri Ne Zaman İmzalanacak? Adıyaman TOKİ Peşinat ve Taksit Ödemesi Ne Kadar?