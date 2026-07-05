Merkez Bankası faiz kararı toplantısı için temmuz ayı takvimi netleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, piyasaların yakından takip ettiği sıradaki faiz kararını 23 Temmuz 2026 Perşembe günü açıklayacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın temmuz ayı faiz kararı toplantısı için tarih netleşti. TCMB Para Politikası Kurulu, sıradaki toplantısını 23 Temmuz 2026 Perşembe günü yapacak.
Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman?
Merkez Bankası faiz kararı toplantısı, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takviminde temmuz ayı kararı için açıklanan tarih 23 Temmuz 2026 olarak yer aldı.
PPK, yıl içinde belirlenen takvim doğrultusunda bir araya gelerek para politikası kararlarını duyuruyor. Temmuz toplantısı, 2026 yılının daha önce yapılan 22 Ocak, 12 Mart, 22 Nisan ve 11 Haziran tarihli toplantılarının ardından gelecek sıradaki toplantı olacak.
2026’da kalan TCMB toplantı tarihleri
TCMB’nin 2026 yılı için açıklanan takviminde temmuz ayından sonra üç toplantı daha bulunuyor:
- 23 Temmuz 2026
- 10 Eylül 2026
- 22 Ekim 2026
- 10 Aralık 2026
Toplantı özetlerinin ise karar tarihlerini takip eden günlerde yayımlanması bekleniyor. TCMB takviminde 23 Temmuz toplantısının özet tarihi 30 Temmuz 2026 olarak yer alıyor.
2027 takviminde ilk tarihler
TCMB’nin 2027 yılı takviminde açıklanan ilk Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri de şöyle sıralandı:
- 21 Ocak 2027
- 18 Mart 2027
- 22 Nisan 2027
- 10 Haziran 2027
Bu tarihler, TCMB’nin yayımladığı Para Politikası Kurulu toplantı takviminde yer aldı.