Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Piyasaların beklediği faiz kararı için geri sayım başladı

Piyasaların beklediği faiz kararı için geri sayım başladı

21:345/07/2026, Pazar
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı için temmuz ayı takvimi netleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, piyasaların yakından takip ettiği sıradaki faiz kararını 23 Temmuz 2026 Perşembe günü açıklayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın temmuz ayı faiz kararı toplantısı için tarih netleşti. TCMB Para Politikası Kurulu, sıradaki toplantısını 23 Temmuz 2026 Perşembe günü yapacak.

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman?


Merkez Bankası faiz kararı toplantısı, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takviminde temmuz ayı kararı için açıklanan tarih 23 Temmuz 2026 olarak yer aldı.


PPK, yıl içinde belirlenen takvim doğrultusunda bir araya gelerek para politikası kararlarını duyuruyor. Temmuz toplantısı, 2026 yılının daha önce yapılan 22 Ocak, 12 Mart, 22 Nisan ve 11 Haziran tarihli toplantılarının ardından gelecek sıradaki toplantı olacak.

2026’da kalan TCMB toplantı tarihleri


TCMB’nin 2026 yılı için açıklanan takviminde temmuz ayından sonra üç toplantı daha bulunuyor:


  • 23 Temmuz 2026
  • 10 Eylül 2026
  • 22 Ekim 2026
  • 10 Aralık 2026


Toplantı özetlerinin ise karar tarihlerini takip eden günlerde yayımlanması bekleniyor. TCMB takviminde 23 Temmuz toplantısının özet tarihi 30 Temmuz 2026 olarak yer alıyor.

2027 takviminde ilk tarihler


TCMB’nin 2027 yılı takviminde açıklanan ilk Para Politikası Kurulu toplantı tarihleri de şöyle sıralandı:


  • 21 Ocak 2027
  • 18 Mart 2027
  • 22 Nisan 2027
  • 10 Haziran 2027


Bu tarihler, TCMB’nin yayımladığı Para Politikası Kurulu toplantı takviminde yer aldı.

#TCMB
#Merkez Bankası
#Faiz kararı
#Para Politikası Kurulu toplantısı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2026: Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur ödeme günleri belli oldu