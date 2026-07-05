EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2026: Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur ödeme günleri belli oldu





En düşük emekli aylığı için yasal düzenleme bekleniyor





SSK ve Bağ-Kur emeklileri için hesaplanan yüzde 17,76’lık zam oranının en düşük emekli aylığına da aynı şekilde yansıtılması halinde, en düşük emekli maaşının 23 bin 552 TL’ye yükselmesi bekleniyor.





Bu tutarın uygulanabilmesi için Meclis’te yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Bu nedenle en düşük emekli aylığına ilişkin nihai tutar, düzenleme sürecinin ardından kesinleşecek.



