EMEKLİ MAAŞ ZAMMI TEMMUZ 2026: Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur ödeme günleri belli oldu

Temmuz 2026 emekli maaş zammı, 6 aylık enflasyon farkının açıklanmasıyla milyonlarca emeklinin gündemine oturdu. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı yüzde 17,76 olarak netleşirken, zamlı maaşların 17-28 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor. En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL’ye yükselmesi için ise Meclis’te yapılacak yasal düzenleme takip ediliyor.
Temmuz 2026 emekli maaş zammı, haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık zam oranı yüzde 17,76 olurken, zamlı maaşların ödeme takvimi de belli oldu.
Temmuz 2026 emekli maaş zammı belli oldu
Milyonlarca emeklinin beklediği Temmuz 2026 emekli maaş zammı, yılın ilk 6 ayına ilişkin enflasyon verilerinin ardından kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına yüzde 17,76 oranında artış yapılacak.
Ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96, mart ayında yüzde 1,94, nisan ayında yüzde 4,18, mayıs ayında yüzde 1,71 ve haziran ayında yüzde 0,99 olarak açıklanan enflasyon oranları, emekli aylıklarına yansıyacak 6 aylık artışı belirledi.
Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?
Zamlı emekli maaşı ödemeleri, sigorta koluna göre farklı tarihlerde yapılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayı ödemelerini belirlenen takvime göre alacak.
Ödeme takvimi şöyle:
- SSK emeklileri: 17-26 Temmuz 2026
- Bağ-Kur emeklileri: 25-28 Temmuz 2026
Düzenleme, NATO Zirvesi nedeniyle çalışmalarına bir hafta ara veren TBMM'de önce Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ardından Genel Kurul'da ele alınacak. Teklif 14 Temmuz Salı günü komisyonda görüşülecek. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayısıyla da Meclis'in çalışma takviminde aksama yaşanacak. Teklifin Genel Kurul görüşmeleri ve yasalaşma süreci emekli aylıklarının hesaplara geçmeye başladığı 17 Temmuz Cuma günü sonrasına kalacak.
En düşük emekli aylığı için yasal düzenleme bekleniyor
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için hesaplanan yüzde 17,76’lık zam oranının en düşük emekli aylığına da aynı şekilde yansıtılması halinde, en düşük emekli maaşının 23 bin 552 TL’ye yükselmesi bekleniyor.
Bu tutarın uygulanabilmesi için Meclis’te yasal düzenleme yapılması gerekiyor. Bu nedenle en düşük emekli aylığına ilişkin nihai tutar, düzenleme sürecinin ardından kesinleşecek.
Kök maaşa göre yeni emekli aylıkları
Temmuz zammı, emeklilerin mevcut aylıklarına yüzde 17,76 oranında uygulanacak. Ocak-Haziran döneminde alınan maaşa göre yeni tutarlar şöyle hesaplanıyor:
21.000 TL maaş alan emeklinin yeni aylığı: 24.729 TL
22.000 TL maaş alan emeklinin yeni aylığı: 25.907 TL
23.000 TL maaş alan emeklinin yeni aylığı: 27.084 TL
24.000 TL maaş alan emeklinin yeni aylığı: 28.262 TL
25.000 TL maaş alan emeklinin yeni aylığı: 29.444 TL
4A, 4B ve 4C emeklileri için maaş zammı hesaplama
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki emekliler için maaş hesaplamaları, sigorta koluna ve mevcut aylık tutarına göre değişiyor. 4A, 4B ve 4C kapsamındaki emekliler, yeni aylıklarını kendi maaş türlerine göre hesaplayabilecek.
Temmuz 2026 döneminde SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 17,76’lık artış öne çıkarken, ödeme günleri de tahsis ve sigorta koluna göre işlemeye devam edecek.
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