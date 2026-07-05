6 gün sürecek: Bu ilçelerde görev yapan kamu personeli idari izinli sayılacak

Ankara NATO Zirvesi tedbirleri kapsamında Valilik, 6-12 Temmuz 2026 haftasında 9 ilçede görev yapan kamu personelinin idari izinli sayılacağını duyurdu. Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle’yi kapsayan kararla birlikte kamuya açık etkinlikler planlanmayacak; düğün ve benzeri organizasyonlar ise ilgili kaymakamlıkların iznine tabi olacak.
Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz 2026’da yapılacak 36’ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle 9 ilçede görevli kamu personeli için idari izin kararı aldı. Karar kapsamında bazı etkinlikler planlanmayacak, düğün ve benzeri organizasyonlar ise izne tabi olacak.
Ankara NATO Zirvesi için idari izin kararı
Ankara Valiliği, başkentte düzenlenecek 36’ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle kent genelinde uygulanacak tedbirleri duyurdu. Ankara Valisi Yakup Canbolat imzasıyla yayımlanan yazıya göre, 6-12 Temmuz 2026 haftasında bazı ilçelerde görevli kamu personeli idari izinli sayılacak.
Karar, zorunlu hizmetlerin aksamaması için gerekli personelin görev başında bulundurulması şartıyla uygulanacak.
9 ilçede görevli kamu personelini kapsıyor
Valilik kararına göre idari izin uygulaması Ankara’nın 9 ilçesini kapsayacak:
- Altındağ
- Çankaya
- Etimesgut
- Gölbaşı
- Keçiören
- Mamak
- Pursaklar
- Sincan
- Yenimahalle
Bu ilçelerde görev yapan kamu personeli, 6-12 Temmuz 2026 haftasında idari izinli sayılacak. Ancak zirvede doğrudan görev alacak personel ile kritik hizmet alanlarında çalışanlar kapsam dışında tutulacak.
Kritik hizmetlerde görev yapan personel çalışmaya devam edecek
Valilik yazısında sağlık, güvenlik, göç, ulaşım, lojistik, 112 Acil Çağrı Merkezi, altyapı, haberleşme, itfaiye, acil durum ve afet yönetimi gibi alanlarda görev yapan personelin idari izinli sayılmayacağı belirtildi.
İdari izin kapsamı dışında kalan birimlerde ise acil ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için yeterli sayıda personel bulundurulacak. Birim amirleri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli tedbirleri alacak.
Kamuya açık etkinlikler planlanmayacak
Valilik kararına göre 6 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00’dan 12 Temmuz Pazar günü saat 24.00’e kadar kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından düzenlenmesi planlanan bazı etkinlikler yapılmayacak.
Bu kapsamda;
- sınav,
- sempozyum,
- panel,
- mezuniyet töreni,
- şenlik,
- konser,
- eğlence,
- kutlama
gibi kamuya açık etkinliklerin planlanmaması istendi.
Düğün ve benzeri organizasyonlar izne tabi olacak
Belirlenen bölgelerde yapılması planlanan düğün ve benzeri organizasyonlar için ilgili ilçe kaymakamlıklarından izin alınması gerekecek.
Valilik, zirve süresince uygulamada aksaklık yaşanmaması için kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli destek, yardım ve kolaylığı sağlamasını istedi.