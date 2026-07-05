6 gün sürecek: Bu ilçelerde görev yapan kamu personeli idari izinli sayılacak

Düğün ve benzeri organizasyonlar izne tabi olacak





Belirlenen bölgelerde yapılması planlanan düğün ve benzeri organizasyonlar için ilgili ilçe kaymakamlıklarından izin alınması gerekecek.





Valilik, zirve süresince uygulamada aksaklık yaşanmaması için kamu kurum ve kuruluşlarının gerekli destek, yardım ve kolaylığı sağlamasını istedi.