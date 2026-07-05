KPSS’ye girecek adaylar dikkat: Başvurular için son günler! 2026 ÖSYM KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınav ve başvuru takvimi

KPSS 2026 başvuru tarihleri, sınav takvimi ve başvuru ücretleri ÖSYM tarafından duyuruldu. Kamu kurumlarında görev almak isteyen adaylar için lisans, ön lisans ve ortaöğretim KPSS oturumlarının ne zaman yapılacağı, başvuruların hangi tarihlerde alınacağı ve ÖSYM AİS üzerinden işlemlerin nasıl tamamlanacağı merak konusu oldu. Lisans KPSS başvuruları 1 Temmuz’da başlarken, ön lisans ve lise mezunları için sınav takvimi de netleşti.

1 /6 KPSS 2026 başvuru tarihleri ve sınav takvimi, lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeylerinde sınava girecek adaylar için netleşti. Lisans başvuruları 1 Temmuz’da başladı; ön lisans ve ortaöğretim oturumları için başvurular ise farklı tarihlerde alınacak.

2 /6 KPSS 2026 takvimi açıklandı

Kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların katılacağı KPSS 2026 için sınav ve başvuru tarihleri açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yürütülen sınavda lisans düzeyi başvuruları 1 Temmuz 2026 saat 10.30 itibarıyla başladı.

Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapabilecek. Lisans düzeyinde sınava katılacak adayların Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna girmesi zorunlu olacak.

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Lisans KPSS başvuruları ne zaman?

2026-KPSS Lisans başvuruları, Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumları için 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. Geç başvuru işlemleri ise 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak.

KPSS Lisans takvimi şöyle:

KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür: 6 Eylül 2026

KPSS A Grubu Alan Bilgisi 1. gün: 12 Eylül 2026

KPSS A Grubu Alan Bilgisi 2. gün: 13 Eylül 2026

Sonuç açıklama tarihi: 7 Ekim 2026

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyen adayların katılacağı Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi ise 1 Kasım 2026’da uygulanacak. DHBT başvuruları 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.



4 /6 KPSS başvuru ücreti ne kadar?

KPSS 2026 için Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu başvuru ücreti 800 TL olarak belirlendi. Alan Bilgisi oturumlarında ise her bir oturum için 500 TL ücret alınacak.

Geç başvuru günlerinde yapılan işlemlerde sınav ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek.

5 /6 KPSS ön lisans ve ortaöğretim sınav tarihleri

KPSS 2026 takviminde ön lisans ve ortaöğretim düzeyleri için sınav tarihleri de belli oldu. Ön lisans sınavı 4 Ekim 2026’da, ortaöğretim sınavı ise 25 Ekim 2026’da yapılacak.

Ön lisans KPSS takvimi:

Başvuru tarihleri: 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 Sınav tarihi: 4 Ekim 2026 Sonuç tarihi: 30 Ekim 2026

Ortaöğretim KPSS takvimi:

Başvuru tarihleri: 27 Ağustos-8 Eylül 2026 Sınav tarihi: 25 Ekim 2026 Sonuç tarihi: 19 Kasım 2026

