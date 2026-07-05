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Rusya'dan Ukrayna'nın ateşkes teklifini reddetmesine tepki: 'Askerlerini tek kullanımlık görüyorlar'

Rusya'dan Ukrayna'nın ateşkes teklifini reddetmesine tepki: 'Askerlerini tek kullanımlık görüyorlar'

21:375/07/2026, Pazar
IHA
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Rusya, cenaze teslimi için önerdiği ateşkesi Ukrayna’nın reddettiğini öne sürdü
Rusya, cenaze teslimi için önerdiği ateşkesi Ukrayna’nın reddettiğini öne sürdü

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki stratejik Kostiantynivka kasabasının kontrolünü ele geçirdiklerini açıklamasının ardından, hayatını kaybeden Ukrayna askerlerinin cenazelerini teslim etmek için yaptıkları 6 saatlik ateşkes teklifinin Kiev yönetimi tarafından reddedildiğini duyurdu.

Rusya, geçtiğimiz cuma günü Ukrayna’nın Donetsk bölgesinde yer alan ve stratejik öneme sahip olan Kostiantynivka’nın kontrolünü ele geçirdiğini açıklamasının ardından bölgede çatışmalar devam ediyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, "Rus birliklerinin nihayet Kostiantynivka kasabasını kontrol altına alması ve buradaki çatışmaların durdurulmasının ardından kasabada bulunan Ukraynalı askerlerin cenazelerinin teslim edilmesine yönelik insani bir girişim önerdi" açıklamasını yaptı.

"Ölen askerlerini 'tek kullanımlık malzeme' olarak görüyorlar"

Kostiantynivka ve çevresinde 6 saatlik ateşkes önerisinin Ukrayna tarafından reddedildiğini ifade eden Bakanlık, ateşkesi kabul etmeyen Ukrayna’nın ölen askerleri
"tek kullanımlık malzeme"
olarak gördüğünü savundu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı henüz konuya ilişkin açıklama yapmadı.



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