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Rusya'dan Apple'a 'yerli yazılım' uyarısı: Dev para cezasıyla karşı karşıya

Rusya'dan Apple'a 'yerli yazılım' uyarısı: Dev para cezasıyla karşı karşıya

21:311/07/2026, Çarşamba
AA
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Rusya'dan Apple'a 4 milyar rublelik ceza uyarısı
Rusya'dan Apple'a 4 milyar rublelik ceza uyarısı

Rusya Federal Rekabet Servisi, Apple'a Rus arama motorlarına yönelik ayrımcılığı sona erdirmesi için 15 Temmuz'a kadar süre tanıdı. Yasal zorunluluk olan yerli yazılımların önceden yüklenmesi şartının yerine getirilmemesi halinde şirket hakkında soruşturma başlatılacağı ve ceza uygulanabileceği açıklandı.

Rusya Federal Rekabet Servisi'nden (FAS), yapılan yazılı açıklamada, Apple'a, Rus arama motorlarına karşı ayrımcılığı sona erdirmesi ve iOS işletim sistemli cihazlarda yerli yazılımların önceden yüklenmesini sağlaması için yapılan uyarıya yer verildi.

Şirketin, 15 Temmuz'a kadar uyarıya uymaması halinde, rekabetin korunması yasası kapsamında soruşturma başlatılacağına işaret edilen açıklamada, ihlal tespit edilmesi durumunda Apple'a 4 milyar rubleye kadar ceza uygulanabileceği belirtildi.

iPhone ve iPad'lerde yabancı bir arama motorunun varsayılan olarak sunulduğuna işaret edilen açıklamada, Rus arama motorlarını kullanmak isteyenlerin ayarları manuel olarak değiştirmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, söz konusu durumun, Rus yazılım geliştiricileri açısından ayrımcı koşullar yarattığı ve tüketicilerin haklarını zedelediği vurgulandı.


Yasal zorunluluklar arasında yer alıyor

Rus teknoloji şirketi VK, 25 Haziran'da uygulamalarının herhangi bir uyarı yapılmadan App Store'dan kaldırıldığını, indirme ve güncelleme işlemlerinin durduğunu açıklamıştı.

Apple, haziran başında Rusya'nın ulusal mesajlaşma uygulaması MAX'ı da App Store'dan kaldırmıştı.

Rusya'da satılan akıllı cihazlarda, Rus arama motorları ile belirli yerli yazılımların önceden yüklenmesine imkan sağlanması yasal zorunluluklar arasında yer alıyor.



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