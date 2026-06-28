Rusya Devlet Başkanı Putin akaryakıt sorunlarına vurgu yaptı: İhracat yasaklandı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkede sürücüler ve işletmeler açısından akaryakıt tedarikindeki sorunların devam ettiğini belirtti.

Putin, akaryakıt piyasasındaki duruma ilişkin Rus yetkililer ve önde gelen enerji şirketlerinin yöneticileriyle Moskova’da düzenlenen toplantının açılışında konuştu.

İç piyasadaki akaryakıt durumunu birkaç gün önce hükümet üyeleriyle ayrıntılı şekilde ele aldıklarını ifade eden Putin, "Altyapı tesislerine yönelik terör saldırılarının etkisi en aza indirilmelidir." dedi.

Putin, vatandaşlara, işletmelere ve sosyal açıdan önemli kuruluşlara kesintisiz ve istikrarlı yakıt tedarikinin sağlanması için ilave adımların değerlendirilmesini istedi.

Büyük petrol rafinerilerinin kapasitelerinin azami seviyede kullanıldığını, orta ve küçük işletmelerin de üretime dahil edildiğini aktaran Putin, devam eden bakım çalışmalarının sürelerinin kısaltıldığını ve planlı bakımların ileri tarihlere ertelendiği bilgisini paylaştı.

Putin, piyasaya sunulan yakıt miktarının artırılması ve fiyatların ekonomik açıdan makul seviyelerde tutulması gerektiğine işaret ederek, yerli tüketicileri korumak amacıyla benzin ve uçak yakıtı ihracatının geçici olarak yasaklandığını söyledi.

Dizel yakıt ihracatının tamamen yasaklanmasının da değerlendirildiğini belirten Putin, "Daha önce oluşturulan yakıt stokları iç piyasaya sunuldu ancak stokları kullanmaya başlamamıza rağmen sürücüler ve işletmeler açısından sorunlar devam ediyor. Ne yazık ki akaryakıt istasyonlarında kuyruklar var, ihtiyaç duyulan benzin türü her zaman bulunamıyor." dedi.

Putin, Rusya’daki benzin stoklarının 1,7 milyon ton seviyesinde bulunduğunu, bunun 2025’in aynı dönemine kıyasla yüzde 4 daha düşük olduğunu kaydetti.

Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla Rusya’daki petrol rafinerilerine düzenlediği saldırılar nedeniyle çok sayıda tesis bakıma alınırken, tarım sektöründe ve yaz sezonunda artan talebin de etkisiyle Moskova ve St. Petersburg dahil yaklaşık 20 bölgede akaryakıt satışına kısıtlamalar getirildi.



